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國會擴權法案釋憲案定8月6日言詞辯論 憲法法庭公布程序流程

國會擴權案的言詞辯論，憲法法庭今公布程序流程。（記者楊國文攝）

國會擴權案的言詞辯論，憲法法庭今公布程序流程。（記者楊國文攝）

2024/07/22 16:18

〔記者楊國文／台北報導〕國會擴權法案的暫時處分部份，憲法法庭上週五已裁定立院職權行使法的「國會調查權」等5項條文、刑法藐視國會罪共6個條文有違憲疑義，即日起至本案訴訟裁判前均停止適用；關鍵的本案訴訟部份，定8月6日召開全天候的馬拉松式言詞辯論，因考量審判長許宗力等7位大法官將於10月底卸任，將加速審理，在卸任前做出裁判，憲法法庭並於今天公布言辯程序流程。

憲法法庭今指出，8月6日言辯從上午9時起至中午12時進行第一場次的部份，包括「立法程序」、「聽取總統國情報告」、「聽取報告與質詢」、「人事同意權」，並由大法官進行90分鐘詢答。

下午第二場次由下午2時起展開，包括「調查權」、「聽證會」及刑法藐視國會罪的部份，再由大法官進行65分鐘的詢答。

憲法法庭本月19日已裁定立院職權行使法的「國會調查權」、「總統國情報告」、「聽取報告及質詢」、「人事同意權」、「聽證會」等5項條文、刑法藐視國會罪，共6個條文，因違反權力分立原則、侵害人民隱私權、財產權之虞，有違憲疑義，即日起至本案訴訟裁判前均停止適用。

關鍵的本案釋憲方面，釋憲法庭將民進黨團51位立委聲請案的部份列為「主案」，將行政院、總統賴清德、監察院等3個聲請案列為「併案」，依憲法訴訟法第24條「聲請審查的法規範或爭議同一者，憲法法庭應就已受理之聲請案件合併審理」規定，將此4案審理。

司法官員指出，憲法法庭定8月6日上午9時起，進行全天的言詞辯論，依規定，將於3個月內宣示裁判，必要時得延長2個月。不過，考量許宗力等7個大法官任期將於10月底屆滿而卸任，因此，此國會擴權釋憲擬加速審理，由此屆15位大法官做出裁判。

憲法法庭日前已公佈爭點題綱，分別由4個聲請人及相關機關立法院陳述意見，包括已公布施行的立法院職權行使法增訂暨修正條文全文，及刑法第141條之1「藐視國會罪」，其立法程序是否有明顯重大瑕疵。另外，陳述總統國情報告、質詢、同意權行使、調查權及調查會等部分，及刑法第一百四十一條之一「藐視國會罪」規定等是否違憲。

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