爆潘孟安「入住豪宅」被判賠50萬 王鴻薇堅稱有所本將上訴

國民黨立委王鴻薇（右）接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋（左）專訪。（翻攝直播）

2024/07/23 16:50

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委王鴻薇於去年爆料，民進黨前屏東縣長、總統府秘書長潘孟安入住力麗集團旗下「力能能源科技」董座楊宗名下價值5千萬的豪宅，潘孟安向王鴻薇求償150萬元並刪除臉書貼文。台北地院今判潘孟安勝訴，王鴻薇得賠50萬元並刪除臉書內容，同時不得再散布；可上訴。對此，王鴻薇透過臉書表示，身為立委為民監督本於職責，揭弊內容皆有所本，將提出上訴。

王鴻薇指出，潘孟安以濫訴手段威嚇，讓人民、媒體等監督單位噤聲，無疑是國家最大的悲哀，身為立法委員，為民監督本於職責，揭弊內容皆有所本，本人已做完整查證，而潘孟安自始至終提不出他本人租約及匯款證明，法官竟做出有利於潘孟安判決，將提出上訴，以正官箴，絕不容朝堂之上，高官和財團利益交相賊。

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王鴻薇表示，錯誤的能源政策，背後的官商勾結，黑道貪瀆橫行，對國家經濟建設，國人生活負擔影響巨大。潘孟安身為前屏東縣長，又擔任民主進步黨總統競選辦公室要人，如今高升廟堂人府入閣，卻被發現和綠能廠商過從甚密，去年5、6月以來搬進力麒御品5樓；從實價登錄網站可見，房價近2年約在5100萬至5600萬元左右。

王鴻薇指出，由於潘孟安財產申報並無此處，該戶權狀顯示，含公設共53坪，另在地下四樓有兩個停車位，所有人為楊宗。他既是力能能源董事長，也是天方能源科技股份有限公司法人代表。尤其力能能源近年在屏東縣拓展光電事業，天方能源則是力麗集團旗下力麒建設關係事業。力麗集團旗下能源公司天方、力能，也在屏東發展光電，與潘淵源不淺。是否有政商勾串問題本應受檢驗，以上這些都是不爭的事實，自己也都有出示相關事證。

王鴻薇表示，潘孟安不但不敢正面回應相關質疑，反而用拙劣的說法模糊焦點，稱這間房子是自己租下不是招待，在媒體前出示租約卻沒有租約畫面，一直到法院開庭才出示，但根本不是他自己名義承租，被指認後還跟法院謊稱多年的練姓助理，當場被我揭穿他這位「多年助理」其實並不是跟著他十多年，事實上該名練姓助理長期都在桃園還選過桃園市議員，為了圓一個謊潘孟安說了更多的謊言來圓。

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