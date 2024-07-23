王鴻薇爆料潘孟安輔選時入住豪宅 被求償150萬結果曝

國民黨立委王鴻薇（右）選前指潘孟安（左）入住豪宅「力麒御品」，被潘求償150萬元。台北地院今判潘孟安勝訴，王鴻薇得賠50萬元並刪除臉書內容，同時不得再散布；可上訴。 （資料照）

2024/07/23 16:25

[記者溫于德／台北報導〕民進黨前屏東縣長、總統府秘書長潘孟安，不滿國民黨立委王鴻薇胡亂爆料他替賴清德輔選總統時，入住力麗集團旗下「力能能源科技」董座楊宗名下價值5千萬的豪宅，決定向王求償150萬元並刪除臉書貼文。台北地院今判潘孟安勝訴，王鴻薇得賠50萬元並刪除臉書內容，同時不得再散布；可上訴。

潘孟安曾於6月25日當庭表示，他之所以提起本件告訴，是為了以訟止謗，因為王鴻薇在記者會上持續質疑他接受財團供養，王還讓記者24小時持續跟拍他；而他認為公眾人物必定受到嚴謹監督，但這種舉動實在太過分，加上王辦記者會的時間點，就是企圖影響選舉結果、居心叵測。

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潘與王今天均未到庭聽判，潘孟安委任律師林玉芬表示，法院判決表示這確是妨害名譽，希望此案能肅清選舉歪風。

潘孟安表示，他被王鴻薇不斷要求提出租約，但應該是由指控者提出，為何返過來要求被污衊者：況他提出租約澄清後，王一而再再而三地誹謗他，還上臉書嗆聲：「多少人告她都敗訴」，可見王並非揭弊、是污衊。

潘孟安認為自己在屏東恆春這個地方耕耘30年，靠服務建立口碑並贏得鄉親的支持，他擔任縣長8年來，同仁向來沒有任何風紀問題，足可證明他的清廉，並非王鴻薇透過看圖說故事的方式可以污衊。

潘孟安強調，自己為了個人的清譽提告王鴻薇，北院每次開庭，他也都儘量親自出庭以據理力爭；至於他提告的主要目的並非求償，是希望透過訴訟方式，使惡質文化適可而止。

王鴻薇的律師回應，王的爆料指的是潘孟安勾結董座楊宗名，另雖事先已得知楊宗名與潘孟安不認識，不過王身為立委有經合理查證，而懷疑楊維護潘，才決定開記者會爆料，代表有經合理查證而發表言論。

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