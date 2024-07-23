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潘孟安：王鴻薇多次抹黑令人不齒 應立刻道歉

立委王鴻薇亂爆料潘孟安輔選時入住豪宅「力麒御品」，北院今命王鴻薇應賠償潘50萬元，並移除臉書相關不實貼文、影片，且不得再利用網路或其他媒介散布貼文及影片。（資料照，本報合成）

立委王鴻薇亂爆料潘孟安輔選時入住豪宅「力麒御品」，北院今命王鴻薇應賠償潘50萬元，並移除臉書相關不實貼文、影片，且不得再利用網路或其他媒介散布貼文及影片。（資料照，本報合成）

2024/07/23 19:08

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〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委王鴻薇在總統大選時指控當時賴清德競選總幹事、總統府秘書長潘孟安入住建商5千萬豪宅挨告，台北地院今判王敗訴、要賠50萬元並刪除臉書內容；潘孟安對此表示，王鴻薇選戰期間多次抹黑，令人不齒，呼籲立刻道歉，並刪除造謠貼文。

「真相，不容污衊。」潘孟安表示，王鴻薇去年12月召開記者會，抹黑他接受建商財團招待入住豪宅等不實毀謗言論，更在同日下午，在臉書造謠我接受財團供養，如今法院認證，王鴻薇就是在造謠污衊。

潘孟安指出，今天司法判決結果出爐後，王鴻薇又再度在臉書上惡意造謠、攀扯，宣稱他拿不出租約、無法說明與承租助理之間的關係，真的是貽笑大方。

潘孟安說明，在去年王鴻薇召開記者會抹黑的當天，他就拿出了租約和匯款證明，王鴻薇始終裝作看不見，這場訴訟王從頭到尾都無法為自己的造謠提出所謂的證據，其所提出的資料更證明她是造謠，卻不斷要他佐證根本不存在、根本不是事實的抹黑。

潘孟安強調，從政以來，清廉一直是他的核心價值，非常遺憾在選舉期間，多次遭到王鴻薇抹黑造謠、惡意攻擊，令人不齒。

潘孟安說，呼籲王鴻薇立刻道歉，並刪除造謠貼文，肆意誹謗抹黑，就應該以訟止謗，盼這樣的司法判決，能端正風氣。

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