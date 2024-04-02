爆料潘孟安住豪宅被求償150萬 王鴻薇親自出庭應戰

國民黨立委王鴻薇爆料潘孟安住豪宅被求償150萬，今天王鴻薇親自出庭應戰。（記者溫于德攝）

2024/04/02 19:53

〔記者溫于德／台北報導〕民進黨前屏東縣長潘孟安，不滿國民黨立委王鴻薇選前爆料他替同黨賴清德輔選總統時，入住力麗集團旗下「力能能源科技」董座楊宗名下價值5千萬的豪宅，決定向王求償150萬元並刪除臉書貼文。台北地院下午再度開庭，王親自到庭強調相關匯款單、租約完全沒有潘孟安簽名。

王鴻薇庭外受訪提到，今天庭訊主要針對潘孟安提出的證據，也就是匯款證明與租約，然這兩者都只有潘所聲稱助理的名字，完全沒有潘的姓名，如何證明潘確實有匯款？因此，當初她開記者會提出質疑，沒有問題。

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王鴻薇也質疑，對方負責簽房租契約的練姓助理，擔任潘孟安的助理長達十多年，實情果真如此？還是基於政治夥伴，需要此時出面幫潘孟安擋槍？何況，對方竟然要她提供爆料人的詳細對話等資料，她當然非常不願意，因為必須保護吹哨者。

北院稍早開庭時，潘孟安的委任律師林玉芬強調，潘孟安曾經擔任屏東縣長，也擔任過賴清德選總統時的總幹事，其政治誠信與道德操守受到外界關注，也是選民投票的重要評斷；另爆料人沒有隻字片語提到潘有受財團供養，反而證明王鴻薇的惡意，也希望被告方就爆料人提出完整且持續的對話紀錄。

然王鴻薇的律師柯晨皓稱為了保護吹哨人，也希望潘孟安不要猜測吹哨人的身分，拒絕提供完整資料；後來柯晨皓請求證據不得作為訴訟外的使用。審判長蔡政哲立刻諭知潘孟安方不得將相關資料作為訴訟外使用。

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