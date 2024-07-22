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網友留言威脅大法官人身安全 司法院：蒐證報警盼理性自制

憲法法庭裁定引發民眾留言威脅大法官人身安全，司法院強調，已蒐證報警，籲各界理性自制。（記者楊國文攝）

憲法法庭裁定引發民眾留言威脅大法官人身安全，司法院強調，已蒐證報警，籲各界理性自制。（記者楊國文攝）

2024/07/22 16:49

〔記者楊國文／台北報導〕憲法法庭日前裁定國會擴權法案中「國會調查權」等5項條文、刑法藐視國會罪共6項法案有違憲疑義，日前裁定停止適用，卻發現有民眾至臉書留言威脅大法官的人身安全，司法院今指出，此為不能容忍的嚴重犯罪行為，涉案民眾言恐嚇後還立即將臉書隱藏，司法院已進行蒐證，報請警方偵辦，並呼籲各界理性自制，將強化院區安全維護，任何不法滋擾行為將依法究責。

憲法法庭19日裁定6項條文暫時停止適用後，除其牌銜遭人污損外，還發現在司法院臉書留言，威脅欲對大法官人身安全不利，引起司法院高層嚴重關注。

司法院今日聲明指出，大法官依據憲法規定行使解釋憲法之職權，並組成憲法法庭審理憲法訴訟案件，作為 守護憲法的最後一道防線，大法官依法須超出黨派以外，獨立審判，不受任何干涉。憲法法庭所為裁判，大法官亦當虛心傾聽社會各界意見並接受公評。

司法院表示，因不滿憲法法庭裁判即恐嚇危害大法官的人身與生命安全，已逾越言論自由的界線，而且是自由民主法治社會不能容忍的嚴重犯罪行為，司法院已進行蒐證、報請警方依法偵辦，更呼籲各界應共同譴責此種無視法治、危害民主憲政體制的不法行為。

司法院強調，任何惡意詆毀、醜化大法官的言論，是對自由民主憲政秩序的無差別攻擊，不僅會激化社會對立，損害憲政穩定，也間接影響追隨者從事不理性行為，製造社會不安，呼籲各界理性自制，以健全自由民主憲政的長遠發展為念， 避免衝突、危害社會秩序等情事發生。

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