抖音片宣傳「台灣回歸」橋梁已通車！ 立委批：平潭是統戰節點

抖音影片已滲入「Threads」平台，宣傳「京台高鐵」台灣回歸的橋梁已經通車。（圖擷取自Threads）

2024/07/22 14:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕抖音影片滲入「Threads」平台，宣傳「京台高鐵」台灣回歸的橋梁已經通車！有網友注意到，中國高鐵地圖納入「京台高鐵」路線，示意要從平潭直通新竹，更有1條廈門翔安機場經金門、澎湖到台灣南部的高鐵路線。立委批評，平潭是對台統戰重要節點，京台高鐵炒作很久了，中共經常藉由交通建設統戰宣傳。

根據抖音影片，中方聲稱「平潭海峽公鐵大橋」是要通往台灣的跨海大橋，也是京台高鐵非常重要的一段，共投入147億人民幣，最近僅距台灣68浬，已經預留通往台灣的接口。

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影片更推介，「平潭海峽公鐵大橋」有兩層設計，上層已經通車，下層是京台高鐵路線，未來坐高鐵到台僅需半小時，「台灣回歸」的橋梁已經通車了。

此外，中國逕自將台灣納入高鐵地圖，規劃福州南站經平潭站，通過台灣海峽到新竹的路線，宣稱2035年京台高鐵將通車；另一條高鐵路線則從泉州南站出發，未來將經過廈門翔安機場，並在金門、澎湖設站，抵達台灣南部後，將與嘉義、台南站對接。

民進黨立委沈伯洋今日接受本報訪問表示，中共操作京台高鐵已經很久了，平潭實驗區與吸引年輕人有關，對岸長期以來都在主打中國建設很好，也針對退休人士講中國建設有多厲害，「至於是真是假，根本也沒在管」。

沈伯洋指出，台灣有一些教授會帶學生去做平潭創業，會強調以後有多交通建設方便、可以圓夢，甚至可存第一桶金，這些向來是中共的統戰手法，現在可能因為演算法，又重新丟出來冷飯重炒。

沈伯洋分析，中共三中全會剛結束不久，仍強調兩岸融合，會繼續主打兩岸交流、血濃於水等，中國可能沒有什麼時間在7月前期做新的內容，這陣子就再把京台高鐵拿出來講。

「平潭是中共重要的統戰節點！」沈伯洋說，中共不斷強調台灣與中國有多近，利用平潭要吸引台灣人過去，也宣稱中國是母親，跟我們有血濃於水關係，當中共要強調這些，無可避免就會提到距離，宣傳兩邊很容易連結，但其實日本一些地方距離台灣更近。

民進黨立委林楚茵表示，從抖音影片就可證明一件事，藍營之前不斷透過側翼在網路抹黑沈伯洋，質疑沈伯洋示警要蓋京台高鐵是亂帶風向。但從抖音操作內容來看，沈伯洋先前的論述是正確的，中共對台滲透更是全方位的，包括經濟融台、網紅宣傳等。

林楚茵批評，立法院國民黨團近日通過決議，要求開放團客赴中旅遊，加上中共要求恢復平潭航線，才要開放福建團客來台，背後其實都是要透過交流來融台，並吸引台灣年輕人過去，把「天然獨」洗成「天然統」或重回「祖國懷抱」。

她強調，台灣與中國並不是完成交通建設就能夠融合，而是制度上有根本差異。目前中國經濟下行，赴中發展不見得能達到年輕人想要的生活條件，現在中國只剩下交通建設能夠吹噓，上海股市跌得一蹋糊塗，空有硬體建設是無法改善經濟問題。

根據抖音影片，中方聲稱「平潭海峽公鐵大橋」是要通往台灣的跨海大橋，未來坐高鐵到台僅需半小時，「台灣回歸」的橋梁已經通車了。（圖擷取自抖音）

有網友在Threads平台分享中國高鐵路線圖，除了平潭到新竹的「京台高鐵」外，中共更規劃一條從泉州南站經廈門翔安機場、金門、澎湖到台灣南部的高鐵路線。（圖擷取自Threads）

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