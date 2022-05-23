藝人發言挺中 原民會主委：應該被譴責

原民會主委夷將．拔路兒（右）23日出席立法院內政委員會進行專題報告並備詢。（記者塗建榮攝）

2022/05/23 14:22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕少數演藝人員日前發表涉及台灣主權的談話，引發各界關注，原民會主委夷將·拔路兒今日於立法院內政委員會答詢時表示，部分藝人在中國做不當發言，他感到相當遺憾，因為不該忘記自己的祖先在哪裡，這樣做法應該要受到譴責，縱使只有一半的原住民血統，但不該因為個人私利，做出對台灣傷害的談話。

資深藝人田麗日前於社群平台「抖音」拍影片，自稱是來自「中國台灣」的鄒族，而具有一半原住民血統的歌手蕭敬騰則於今年中國「春晚」時期向台灣人喊話，稱「有機會一定要回來自己的家看一看」。

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立法院內政委員會今日審查原住民族身分法部分條文修正草案，邀請夷將．拔路兒列席備詢，民進黨立委王美惠質詢時指，中國對台灣原住民族的統戰作為很多，演藝人員對台灣一般民眾的影響很大，他詢問，這些人是為了金錢這麼做，還是被利用於「統戰」？夷將．拔路兒對此感受為何？

夷將．拔路兒表示，部分藝人在中國做不當發言，他感到相當遺憾，因為不該忘記自己的祖先在哪裡，這樣做法應該要受到譴責，縱使只有一半的原住民血統，但不該因為個人私利，做出對台灣傷害的談話。

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