中共培訓台灣網紅搞統戰 陳明通：盡一切職責掌握

媒體追問有關中共培訓網紅對台統戰一事。國安局長陳明通說，國安局當然密切關注，相關單位會去處理。（記者廖振輝攝）

2022/05/16 09:48

〔記者吳書緯／台北報導〕本報今日報導，中共培訓台灣網紅對台統戰，也透過社交軟體影響台灣青少年認知。國安局長陳明通今證實此事，強調國安局會盡一切職責去掌握這些現象，並交由相關主管部門處理；陳舉例，先前我國自烏克蘭撤僑時，中共培植的台灣網紅，人在深圳卻聲稱中共要派機撤僑，企圖泡製「關西機場事件」，國安局24小時內就揭露此為認知作戰。

立法院外交及國防委員會今邀請國安局長陳明通、外交部次長田中光報告「印太最新情勢發展與未來動向」，並備質詢；陳明通進入會議後，媒體追問有關中共培訓網紅對台統戰一事。陳明通說，國安局當然密切關注，相關單位會去處理。

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媒體追問中共培訓的台灣網紅去對岸論壇發表意見、拍攝影片，是否有國安疑慮？陳明通說，我國有相關法規，而國安局所負責的是情蒐與情研，「確實是有這些現象」，會由相關主管部門處理。

陳明通說，國安局有一定掌握，由相關單位處理，像上次烏克蘭撤僑時，人在深圳的中共培植網紅，去炮製所謂「關西機場事件」，人根本沒有在烏克蘭，還大聲嚷嚷中共派飛機把台灣人載回去，還講一些配合中共統戰的話。

對此，陳明通說，國安局在24小時內揭露，原來網紅人根本在深圳，而且是對岸培養的網紅，所以這是中共操作的認知作戰，就國安局來講，就是把一些現象和一些操作的事情向國人揭露，至於相關法規，就會由相關主管機關去處理。

媒體又問，這種情況還有很多嗎？陳明通說，這不便透露，國安局會盡一切職責去掌握這些現象。

「關西機場事件」是指2018年9月日本關西機場因為颱風關閉，導致大批國外旅客無法自日本返國，網路傳出台灣旅客靠中國駐日使館派車接應才從機場脫困的假消息，引發網路論戰，網路言論更辱罵我國駐大阪經濟文化辦事處與官員「爛到不行、老油條」等；不久，時任大阪處長蘇啟誠輕生。

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