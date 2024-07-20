「反擴權」台中神岡場 綠營高呼國會濫權法案緊急處分是民主勝利

立委何欣純指出國會濫權法案有侵犯人民權利的疑慮，大法官做出暫時停止施行的處分，是民主第一步的勝利。（記者張軒哲攝）

2024/07/20 14:33

〔記者張軒哲／台中報導〕「反擴權、護民主」台中市神岡場今天吸引數百名民眾與會，是大法官緊急處分國會擴權法案後首場中部地區座談會。綠營民代輪番上台宣講，強調藍白擴權已被大法官暫時處分。立委何欣純強調，大法官站在憲法的架構下，連代表司法權的大法官都認為這些國會濫權法案有侵犯人民權利的疑慮，所以做出暫時停止施行的處分，她也強調這是民主第一步的勝利。

市議員江肇國說，自從濫權法案的討論以來近2個月，全台各地已超過300場的街講，也有超過30萬民眾走上街頭，向立法院國、眾兩黨的立委說出民眾明確反對用粗糙的手段通過法案的方式，呼籲大家要替台灣設想，國民黨跟民眾黨近期的行為才是需要改革，他們沒有一項是替台灣設想，這是假的改革。

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市議員周永鴻說，藍白有3位號稱最懂法律的立委，黃國昌是法學博士、翁曉玲是法學博士、吳宗憲是前檢察官、侯友宜的新北市政府法制局長，藍白立委卻不遵守民主程序，強行推動違憲濫權法案。但是暫時處分，並不是永久，只是一個程序，這幾個法案8月6日要開辯論庭，實體判決預計10月前才會出爐。藍白聯手是想透過立法院掌握台灣，國會擴權法案是違法亂紀、違憲亂政。是配合中國共產黨的戰略，控制立法院搞亂台灣，讓共產黨說台灣民主混亂、秩序混亂，藉混亂接收台灣。

立院榮譽顧問陳柏惟說，國民黨和民眾黨這段期間把立法院搞得天翻地覆的3個目的，一是轉移焦點，第二個目的是四處放火，批評各個民進黨的立委，造謠綠營立委只在立法院鬥爭而不勤走基層的形象。第三個目的是要讓人民討厭政治，讓人民與政治越來越疏離。

來自屏東的立法委員鍾佳濱說，面對全國各地出現罷免不適任立委的聲浪，國民黨更不惜和民眾黨聯手在立院提高罷免門檻，而他為了阻止國民黨用隔壁會議室開會躲在聯通兩處的茶水間，還被國民黨惡意污衊，被徐巧芯把他的手夾在腋下，此時底下的周永鴻說委員的手「該去祭改了」，現場哄堂大笑。

立委郭昱晴說，藍白兩黨在修法中為了擴權盡現醜惡嘴臉，但民進黨和台灣人民不能讓立法院成為擴權的大怪物，因此青鳥們一湧而出上街頭抗議，而民進黨已經在全國舉辦超過150場反國會濫權宣講，因為台灣民主不允許藍白以及他們背後更大的一雙手就是中國在搞破壞。

「反擴權」台中神岡場，吸引支持者聽講。（記者張軒哲攝）

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