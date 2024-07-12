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戳破藍白國會濫權！高雄場第2波週末登場 曹興誠7/19宣講

民進黨高雄市黨部主委黃文益（中）宣布，本週末起展開第二波共11場「反濫權護民主」宣講。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨高雄市黨部主委黃文益（中）宣布，本週末起展開第二波共11場「反濫權護民主」宣講。（記者葛祐豪翻攝）

2024/07/12 18:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市黨部今天（12日）下午宣布，為戳破藍白國會濫權，市黨部本週末起展開第二波共11場「反濫權護民主」宣講，19日更邀請關心台灣民主的聯電創辦人曹興誠，親自出席宣講。

民進黨高市黨部主委黃文益指出，自憲法法庭辯論後，民眾漸看清藍白論述的荒謬，市黨部繼續邀請在地立委、議員共同主辦宣講場，希望讓人民了解第一手資訊，宣講全台遍地開花，讓藍白立委聽見人民怒火。

黃文益說，本屆藍白立委致力於個人權力膨脹，以至於人民非常惶恐，不知道立法院權限到底有多大？也不知道現在立法院推動法案是為擴權，還是為改革？7月10日憲法法庭攻防後，藍白主張明顯違背憲法，卻在立法院蠻幹，更讓民眾無法接受。

市議員李喬如指出，在宣講場上，議員會向市民傳達藍白立委在立法院的表現，將如何影響市民生活；市議員鄭孟洳表示，這次宣講不只談藍白擴權，更談國會亂象，像藍白藉修法提高罷免門檻，或藉修法恢復黨產等「民主倒退」法案。

市議員張漢忠強調，希望藉這次宣講，讓市民更了解「反擴權護民主」意涵；市議員黃秋媖說，除了市民非常關心立院擴權，連新住民都打來服務處詢問相關問題，更關心國會擴權是否影響新住民權益？

黃文益說明，從明（13）日至22日，一共安排11場宣講，特別是19日在左楠、鳳山五甲座談會上，關心台灣民主的曹興誠董事長，將南下助講。

高雄「反濫權護民主」宣講場次依序為：13日下午3時在高雄市程香尪公寺，由立委邱志偉主辦；下午5點在三民區安宜里活動中心，由鄭孟洳議員主辦。14日上午10點半在岡山壽天宮，由林志誠議員主辦；下午3點在梓義社區活動中心，由立委邱志偉主辦；下午4點在興仁國中風雨球場，由鄭光峰議員主辦。

16日下午5點半，在大寮翁園里朝鳳宮，由前議員蔡昌達主辦；下午7點在黃秋媖服務處。19日下午4點半在楠梓後勁聖雲宮，由李雅慧議員、黃文志議員、李柏毅立委共同主辦；下午6點半在五甲關帝廟，由林智鴻及張漢忠議員聯合主辦；下午7點半在仁武里活動中心，由江瑞鴻議員主辦。22日下午4點，由市黨部副執行長張峻榕在內惟跳蚤市集舉辦。

民進黨高雄市第二波共11場「反濫權護民主」宣講場次。（民進黨高雄市黨部提供）

民進黨高雄市第二波共11場「反濫權護民主」宣講場次。（民進黨高雄市黨部提供）

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