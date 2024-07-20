「反擴權」楠梓場擠爆 曹興誠喊罷免藍委

聯電創辦人曹興誠（左）南下高雄出席反擴權宣講會。（李柏毅服務處提供）

2024/07/20 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕「反擴權、護民主」高雄楠梓場昨天吸引逾千民眾擠爆現場，立委李柏毅宣布藍白擴權已被大法官暫時處分，瞬間引起全場歡呼，聯電創辦人曹興誠則呼籲大家團結、共同罷免藍委。

高雄場由民進黨立委李柏毅與高市議員黃文志、李雅慧聯合舉辦，立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、黃捷、林岱樺，民進黨高市黨部主委黃文益、聯電創辦人曹興誠都到場助講；李柏毅在台上宣布藍白擴權已被大法官暫時處分，達到第一階段勝利，現場瞬間掌聲不斷。

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曹興誠認為台灣是全世界關注的地方，藍白國會多數是欺騙社會得到的結果，他呼籲大家從南到北團結一致，共同將藍委罷免；黃捷表示，現在藍白想用修選罷法穩固自己的地位，接下來才能繼續推動對中國、對自己有利的法案。

賴瑞隆分析賴清德當選後，中國找不到親中總統，才轉而從立法院下手；邱議瑩引述憲法法庭暫時處分成果，揶揄藍白還有黃國昌、翁曉玲兩個法律人；李柏毅接力痛批藍白強推濫權惡法，還不斷杯葛國安法案，不願向大家報告去中國的哪裡、見了誰又做了什麼。

李柏毅也預測國民黨、民眾黨清楚自己是多數，接下來四年將會繼續亂搞，把法條修惡壯大自己，並用花東三法等錢坑法案杯葛左楠等地方建設。

他宣示自己和同仁一定會守住資源和預算，絕不讓藍白得逞，也希望鄉親一起反擴權。

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