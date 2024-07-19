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越、菲向聯合國申請南海主權擴張 外交部：無法接受

南海情勢逐步升級，越、菲接連提交延伸主權界線申請，外交部表示已侵犯我國在南海主權。（美聯社檔案照）

南海情勢逐步升級，越、菲接連提交延伸主權界線申請，外交部表示已侵犯我國在南海主權。（美聯社檔案照）

2024/07/19 23:20

〔記者吳哲宇／台北報導〕菲律賓於今年6月15日向聯合國大陸礁層界限委員會（CLCS）提交南海「西巴拉旺海域」大陸礁層延伸案權利文件；隨後越南裔跟進提交，主張延伸界線超過200浬至300浬間。外交部對兩國作法無法接受，表示已侵犯我國在南海的領土主權。

菲律賓於今向聯合國大陸礁層界限委員會（CLCS），提交南海「西巴拉旺海域」大陸礁層延伸案權利文件，主張超過200海里但不逾350海里的大陸礁層外部界限；隨後越南也在7月17日向聯合國大陸礁層界限委員會提交，越南在南海中央海域的大陸礁層延伸案，要求將大陸礁層外部界限從200海里延伸至350海里。

外交部對前述菲律賓及越南，片面向聯合國提交擴大南海大陸礁層界限的主張及作法，表示無法接受，強調菲、越兩國的作法，已侵犯我國在南海的領土主權，與國際法及海洋法上的權利。

外交部重申，南海諸島屬於中華民國領土，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上不容置疑的權利。蔡英文前總統於2016年7月19日提出「四點原則」及「五項做法」，主張「擱置爭議、共同開發」，中華民國願在平等協商的基礎上，與國際社會共同處理南海議題，共同維護及促進南海區域和平與穩定。

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