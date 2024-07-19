「反擴權」高雄楠梓場爆場 曹興誠喊將藍委全罷免

「反擴權」高雄楠梓場，曹興誠喊將藍委全罷免。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/19 19:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委李柏毅與高市議員黃文志、李雅慧聯合舉辦的「反擴權護民主」高雄楠梓場說明會，今天吸引逾千民眾擠爆現場，李柏毅宣布藍白擴權已被大法官暫時處分，瞬間引起全場歡呼，聯電創辦人曹興誠則呼籲大家團結、將藍委全罷免。

立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、黃捷、林岱樺，與民進黨高市黨部主委黃文益今都到場助講，針對稍早憲法法庭結果，李柏毅在台上向眾人宣布擴權已被暫時處分，達到第1階段的勝利，讓現場情緒高漲、鼓掌聲不斷。

請繼續往下閱讀...

曹興誠強調，台灣是全世界關注的地方，藍白國會多數是欺騙社會得到的結果，他呼籲大家從南到北團結一致，共同將藍委全都罷免；黃捷認為，現在藍白想用修選罷法穩固自己的地位，接下來才能繼續推動對中國、對自己有利的法案。

賴瑞隆指出，賴清德當選後中國找不到親中總統，才轉而從立法院下手；邱議瑩說，大家報告憲法法庭暫時處分的成果，虧藍白還有黃國昌、翁曉玲兩個法律人；李柏毅接力痛批，藍白強推濫權惡法，還不斷杯葛國安法案，不願向大家報告去中國的哪裡、見了誰又做了什麼。

他預測國民黨、民眾黨清楚自己是多數，接下來四年將會繼續亂搞，把法條修惡壯大自己，並用花東三法等錢坑法案杯葛左楠交通建設；宣示自己和同仁一定會守住資源和預算，絕不讓藍白得逞。

李柏毅表示，擴權法案審了4天，立院外面從5千人集結到10萬人，現在要把選罷法修成鳥籠罷免就是因為忌憚大家的力量；他拜託鄉親繼續關注立法院，挺身而出對抗藍白，讓他們知道即使民進黨是立院少數，但出了國會後人民與之同在，反擴權、護民主才是台灣的多數。

「反擴權」高雄楠梓場爆場。（記者王榮祥翻攝）

李柏毅痛批藍白強推濫權惡法，還不斷杯葛國安法案，不願向大家報告去中國的哪裡、見了誰又做了什麼。（記者王榮祥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法