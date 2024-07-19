國會擴權釋憲裁准暫時處分 民進黨團：各政黨應尊重憲法精神

憲法法庭審理國會擴權法案釋憲案，本月10日針對暫時處分召開準備程序庭，民進黨團幹部及立委到場旁聽。（資料照）

2024/07/19 16:25

〔記者陳政宇／台北報導〕針對國會擴權修法，憲法法庭今（19）日裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。立法院民進黨團表示，尊重大法官對憲法的解釋，黨團最重要工作是準備8月6日憲法法庭的言詞辯論，呼籲各政黨應尊重憲法精神、不要詆毀大法官。

立法院三讀通過國會調查權等擴權法案，民進黨團51位立委、總統賴清德、行政院、監察院認為立院職權行使法、刑法修正案相關條文有違憲之虞，均聲請釋憲、暫時處分，憲法法庭今天裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。

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對此，民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，首先，民進黨團尊重大法官對憲法的解釋，以及憲法法庭的暫時處分。其次，擴權的部分確實有違憲之虞，這也是大法官做出暫時處分的理由。

吳思瑤說，第三，目前只是暫時處分，黨團最重要的工作是，努力準備8月6日憲法法庭針對釋憲案的言詞辯論。最後，呼籲各政黨尊重憲法精神、不要詆毀大法官。

此外，國民黨團則認為，該判決只印證了一件事，司法自主獨立已死，做為國家憲法最後一道防線的大法官們自甘淪為民進黨政府，府院黨的「打手」，這是我國當前最大的憲政危機，更是號稱司法獨立的憲法法庭最可悲的一刻。國民黨團對此次憲法法庭的暫時處分及15位失去獨立意志的大法官們，表達最強烈的抗議。

民眾黨團總召黃國昌則說，無論從「受理與否」之基準，到「暫時處分」的要件，在這個由總統賴清德緊盯、民進黨政府抗拒的國會改革釋憲案中，憲法法庭大幅變更了自己既往建立的審查基準，不該受理的聲請竟然受理了，根本不符要件的暫時處分也准了，真的讓人無法理解。

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