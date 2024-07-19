為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國會職權修法暫時處分裁准 羅智強諷：乾脆宣佈立法院違憲

國民黨立委羅智強。（羅智強辦公室提供）

國民黨立委羅智強。（羅智強辦公室提供）

2024/07/19 17:56

〔記者劉宛琳／台北報導〕憲法法庭今天針對國會職權相關法案做出暫時處分判決，國民黨立委羅智強諷刺，原來民進黨1號東廠是大法官，建議大東廠乾脆宣佈立法院存在就是違憲；國民黨立委翁曉玲也酸，大法官不是全民的大法官，是賴清德總統選出的15位立法委員。

翁曉玲表示，大法官一改過去作成暫時處分的嚴格立場，也忽視釋字585號對於國會調查權的肯認，這屆大法官們完全無視國會改革法案施行的必要性，貶低國會權限，反倒是替民進黨政府撐腰，開啟了保護大傘。

翁曉玲指出，從暫時處分辯論庭大法官的提問中就已經清楚可知，他們很難公正客觀執行職務，已經有偏頗之虞。從今天這個暫時處分裁定就已經可以知道，大法官們不是全民的大法官，而是民進黨政府的大法官，而且是賴清德選出的15位立法委員。

國民黨立委王鴻薇表示，大法官司法權行政中立蕩然無存，當民進黨發言人吳崢在判決前說明判決結果與判決時序，憲法法庭竟然還完全比照辦理，正所謂「閻王叫你三更死，誰敢留人到五更」，這樣的結果，無疑是更讓人民對大法官的信任蕩然無存，這是國家最大的悲哀。

王鴻薇說，憲法法庭審辦結果可以提前洩漏給執政黨，果然賴清德在判決前就自信滿滿的威脅在野黨，執政黨對於憲法法庭判決結果零時差的掌握，當然是不證自明，賴清德不愧是金孫，都當到了總統，還要躲在大法官的強褓之下，自己承諾的事情通通反悔，民選總統不敢面對民意的監督，簡直是國際笑話。

王鴻薇說，確實今天憲法法庭的結果讓人遺憾，但是相信國人也不意外，民進黨赤裸裸地把政治黑手伸向司法權，藉由大法官阻擋民進黨不願通過的法律，根本是把沒有民意基礎的大法官凌駕於新民意的立法院，這才是真正的民主已死。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國會擴權案憲法法庭裁准暫時處分 藍：見證司法自主獨立已死
2024/07/19 16:21

國會擴權案憲法法庭裁准暫時處分 藍：見證司法自主獨立已死
國會擴權釋憲裁准暫時處分 民進黨團：各政黨應尊重憲法精神
2024/07/19 16:25

國會擴權釋憲裁准暫時處分 民進黨團：各政黨應尊重憲法精神

跟著AI大廠走 南科卓越城自備68萬起
國會擴權法案 憲法法庭裁准暫時處分
2024/07/19 16:10

國會擴權法案 憲法法庭裁准暫時處分
總統國情報告修法暫停適用 憲法法庭：避憲政衝突
2024/07/19 17:18

總統國情報告修法暫停適用 憲法法庭：避憲政衝突

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
憲法法庭裁准暫時處分 政院：證實國會擴權法案有重大損害
2024/07/19 16:48

憲法法庭裁准暫時處分 政院：證實國會擴權法案有重大損害
國會擴權法憲法法庭裁准暫時處分 黃國昌不意外：必須受輿論檢視
2024/07/19 16:22

國會擴權法憲法法庭裁准暫時處分 黃國昌不意外：必須受輿論檢視
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播