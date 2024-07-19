國會職權修法暫時處分裁准 羅智強諷：乾脆宣佈立法院違憲

國民黨立委羅智強。（羅智強辦公室提供）

2024/07/19 17:56

〔記者劉宛琳／台北報導〕憲法法庭今天針對國會職權相關法案做出暫時處分判決，國民黨立委羅智強諷刺，原來民進黨1號東廠是大法官，建議大東廠乾脆宣佈立法院存在就是違憲；國民黨立委翁曉玲也酸，大法官不是全民的大法官，是賴清德總統選出的15位立法委員。

翁曉玲表示，大法官一改過去作成暫時處分的嚴格立場，也忽視釋字585號對於國會調查權的肯認，這屆大法官們完全無視國會改革法案施行的必要性，貶低國會權限，反倒是替民進黨政府撐腰，開啟了保護大傘。

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翁曉玲指出，從暫時處分辯論庭大法官的提問中就已經清楚可知，他們很難公正客觀執行職務，已經有偏頗之虞。從今天這個暫時處分裁定就已經可以知道，大法官們不是全民的大法官，而是民進黨政府的大法官，而且是賴清德選出的15位立法委員。

國民黨立委王鴻薇表示，大法官司法權行政中立蕩然無存，當民進黨發言人吳崢在判決前說明判決結果與判決時序，憲法法庭竟然還完全比照辦理，正所謂「閻王叫你三更死，誰敢留人到五更」，這樣的結果，無疑是更讓人民對大法官的信任蕩然無存，這是國家最大的悲哀。

王鴻薇說，憲法法庭審辦結果可以提前洩漏給執政黨，果然賴清德在判決前就自信滿滿的威脅在野黨，執政黨對於憲法法庭判決結果零時差的掌握，當然是不證自明，賴清德不愧是金孫，都當到了總統，還要躲在大法官的強褓之下，自己承諾的事情通通反悔，民選總統不敢面對民意的監督，簡直是國際笑話。

王鴻薇說，確實今天憲法法庭的結果讓人遺憾，但是相信國人也不意外，民進黨赤裸裸地把政治黑手伸向司法權，藉由大法官阻擋民進黨不願通過的法律，根本是把沒有民意基礎的大法官凌駕於新民意的立法院，這才是真正的民主已死。

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