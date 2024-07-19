國會擴權法憲法法庭裁准暫時處分 黃國昌不意外：必須受輿論檢視

民眾黨團總召黃國昌。（民眾黨團提供）

2024/07/19 16:22

〔記者李文馨／台北報導〕國會擴權法案生效，民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭今（19）日裁准暫時處分，對此，民眾黨團總召黃國昌指出，雖憲法法庭大幅變更了自己既往建立的審查基準，但他一定尊重憲法法庭的裁定，也認為其決定也必須接受輿論檢視。

黃國昌表示，對於憲法法庭裁定的結果，雖然遺憾，但老實說，從憲法法庭不惜從一開始就自我踐踏正當法律程序，一路急著配合「四箭齊發」的民進黨政府，到今早民進黨發言人已經預告憲法法庭將會作出暫時處分，其實也不令人意外。

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黃國昌指出，無論從「受理與否」的基準，到「暫時處分」的要件，在這個由賴清德緊盯、民進黨政府抗拒的國會改革釋憲案中，憲法法庭大幅變更了自己既往建立的審查基準。他說，「不該受理的聲請竟然受理了，根本不符要件的暫時處分也准了，真的讓人無法理解」。

黃國昌提及，面對已經休會的國會，「到底有什麼不可回復的損害？到底有什麼重大公益遭受侵害？又到底有什麼急迫必要性？」即使在會期最後一天院會通過邀請總統進行國情報告，迄今為止都沒有時間表，成立的兩個調查小組也無運作，調查委員會一提案則馬上被民進黨拉協商，根本還沒成立。

黃國昌強調，做為法律人，他一定尊重憲法法庭的裁定，但憲法法庭的決定也必須接受輿論檢視，更必須接受台灣民主發展的歷史審判。文末，他也和關心國會改革釋憲案的朋友們說：「我們毋須灰心，更不必失志，因為我們相信台灣的國會改革不能再裹足不前，就算前方荊棘遍佈，只要信念堅定，縱然全身扎滿銳刺，最終定能昂首闊步向前邁進。」

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