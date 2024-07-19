習近平中風住院？ 矢板明夫分析：一眼就看出來是假新聞

中國國家領導人習近平。（路透）

2024/07/19 10:21

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共三中全會18日閉幕，7月15日至18日大會召開期間，因中共官方未曾公布開會照片，網路瘋傳中共總書記習近平因身體不適缺席會議，更有消息指習在會議上當場中風。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，憑他多年在中國採訪的經驗，一眼就看出來，這條新聞是假的。

矢板明夫在臉書PO文表示，中國共產黨的20屆三中全會閉幕。會後發佈的公告表示，會議同意前外交部長秦剛辭去中央委員的職務。這說明，去年12月外媒報導的「秦剛已經去世」的消息，並不準確，同時，這一屆三中全會期間，又有一條消息說「習近平中風住院」，被廣為傳播。不僅是自媒體，有一些正式媒體也在引用。很多人透過各種形式問他這件事情的真偽。他雖然沒有專門在追這個消息，但憑他多年在中國採訪的經驗，一眼就看出來，這條新聞是假的。

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矢板明夫指出，習近平最近看起來身體不太好，當然有可能中風，但是，如果他真的中風了的話，消息絕對不會以這種形式傳出來，當年他在北京跑新聞的時候，幾乎每個星期都會遇到假新聞。比如「習近平遇刺」、「溫家寶被雙規」、「解放軍的東海艦隊和北海艦隊的軍艦相撞」等等。中國是一個沒有新聞自由的國家，確實一切都有可能發生。

矢板明夫續指，假新聞會有一些明顯的特徵。他們常說「大事初報無細節」。也就是說，如果有人告訴你，發生了一件大事。同時，又透露出很多細節的話，基本上就可以判斷這個消息是假的，如果習近平真的在三中全會上中風了的話。中央辦公廳為了防止有人趁機作亂，一定會嚴密封鎖消息。所以第一天，很難有詳細的消息傳出來。

矢板明夫分析，但習近平被運去的醫院，比如說301醫院，會如臨大敵。武警會加強戒備、附近的病房將被監控、一般患者的預約也會被取消，很多醫護人員被要求住在醫院、不能回家。於是傳出的消息是「北京出大事了，有一位大人物緊急住院了」，到了第二天以後，大家會發現中辦主任蔡奇會一直駐守在301醫院。其他的政治局常委也往醫院跑。很多大領導變得神神秘秘的，於是會猜到「住院的可能是習近平」。

矢板明夫補充，至於習近平得了什麼病，估計要到相當長一段時間以後，才會傳出來。因為即使是習近平倒在三中全會的會場，一般人也無法判斷，他是得了腦溢血、心肌梗塞、或僅僅是貧血，只有經過專門的醫生診斷之後，才能判斷是什麼病。而且這個病名，絕對是頭等機密。可能只有幾個醫生、家人、和黨中央的幾個人知道。這種細節第一時間是很難傳出來的。

矢板明夫直言，但這一次，傳出的消息一開始就鐵口直斷說病名是「中風」，是不符合邏輯的。所以他判斷，「習近平中風」是假新聞。

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