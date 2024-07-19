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中共三中全會共軍中將丁興農「被跳過」 未遞補中央委員

中共20屆三中全會閉幕，3名中央候補委員丁向群、于立軍、于吉紅遞補為中央委員，排名第二的中將丁興農卻未遞補，引發聯想。（美聯社）

中共20屆三中全會閉幕，3名中央候補委員丁向群、于立軍、于吉紅遞補為中央委員，排名第二的中將丁興農卻未遞補，引發聯想。（美聯社）

2024/07/19 01:13

〔中央社〕中共20屆三中全會18日閉幕，3名中央候補委員丁向群、于立軍、于吉紅被遞補為中央委員。媒體注意到，這3人原本在中央候補委員中分別排名第1、3、4名，但排名第2、曾在共軍總裝備部任職的中將丁興農卻未被遞補，引發聯想。

此外，根據三中全會會議公報，前共軍火箭軍參謀長孫金明與前中國國防部長李尚福、前共軍火箭軍司令員李玉超同被確認開除黨籍。這3人當中，孫金明被開除黨籍是首度被公開證實。

中共第20屆中央委員會共選出171名中央候補委員。財新網報導，依中共黨章，中央候補委員是按得票數多少排名，得票相等者，則按姓氏筆畫（簡體字）為序排名。中央委員出現缺位，則從中央候補委員中按排名順序依次遞補。

中共20屆中央候補委員中，原本排名第1至4者依序是丁向群、丁興農、于立軍、于吉紅。至於20屆中央委員中，秦剛辭去委員獲准，李尚福、李玉超被開除黨籍，出現3個空缺，因此需遞補3名中央候補委員成為中央委員。但根據三中全會公報，排名第2的丁興農卻未被遞補為中央委員，而由第1、3、4名遞補。

綜合財新網和香港明報報導，中將軍階的丁興農現年61歲，曾任軍改前的中共中央軍委總裝備部政治部主任，以及軍改後成立、但在今年4月被撤銷拆分的共軍戰略支援部隊政治工作部主任等職，還曾任中共第19屆中紀委委員。

由於火箭軍及前總裝備部，是中共在軍隊內部反腐肅貪的重點區域，已有多名高階將領落馬，使得丁興農被跳過中央委員遞補名單引發聯想。

但報導提到，先前也有排名靠前的中央候補委員未被遞補為中央委員。2022年10月的中共19屆七中全會，當時排名第1、2、4的中央候補委員馬國強、王寧、王偉中遞補為中央委員，而排名第3的王永康則未遞補；而2017年10月的中共18屆七中全會，排名靠前的劉學普、竺延風、鄭群良、趙金也未被遞補為中央委員。

曾在共軍總裝備部任職的中將丁興農排名候補委員名單排第2位，卻被「跳過」沒遞補中央委員，由第1、3、4名的丁向群、于立軍、于吉紅遞補。（擷取自中國人民政府網站）

曾在共軍總裝備部任職的中將丁興農排名候補委員名單排第2位，卻被「跳過」沒遞補中央委員，由第1、3、4名的丁向群、于立軍、于吉紅遞補。（擷取自中國人民政府網站）

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