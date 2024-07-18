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翁曉玲估最晚10月釋憲案有結果 若被判違憲「那我們就再修法」

國民黨立委翁曉玲接受資深媒體人黃暐瀚專訪。（圖擷取自POP撞新聞直播畫面）

國民黨立委翁曉玲接受資深媒體人黃暐瀚專訪。（圖擷取自POP撞新聞直播畫面）

2024/07/18 10:37

〔記者劉宛琳／台北報導〕司法院憲法法庭8月6日將針對國會職權修法釋憲案行進行言詞辯論。國民黨立委翁曉玲今天表示，她預估最晚10月底前釋憲案就會有結果；如果憲法法庭決議認為這部法案有問題，「那我們就再修法」。

翁曉玲今天上午接受資深媒體人黃暐瀚專訪表示，針對國會改革的釋憲案，她估計最晚10月底之前會有結果，因為大法官10月31日就要卸任了。

對於立法院週二通過邀請賴清德總統赴立院報告的決議，翁曉玲表示，只是通過可以邀請總統來進行國情報告，但什麼時候邀請、詢答程序如何都還要經過政黨協商，這也是1個月（協商冷凍期）後的事情。她不覺得會在臨時會處理，甚至10月、11月都不可能。

被問到憲法法庭會做出暫時處分的決定嗎？翁曉玲表示，從那天大法官的提問來講，看起來還挺有可能的，也許不是全部的法條都適用，而是挑幾個條文暫停適用，例如總統赴立院國情報告。

翁曉玲認為，如果大法官認為有停止處分的必要，最快在這1、2週就會決定；如果大法官覺得沒有必要，就會等到最後的大法官解釋出來再一併宣告，屆時就沒有暫時處分（凍結）的必要了。

而對於憲法法庭釋憲的方向，她認為3個部分最有可能。第一，總統赴立院國情報告，她說，其中依序即時回答的部分，雖然不是一定要即問即答，也可能統問統答或是不答，都還需經過政黨協商；第二，調查權，監察院認為被侵害權力；第三，反質詢。

黃暐瀚提及，監察院秘書長李俊俋質疑立法院調查權會侵犯監察院的權責，且部分案子監察院已調查也做成決議，國會重新調查可能會做成不一樣的結果，會有兩院之間扞格。

翁曉玲表示，她覺得很奇怪，現在法案通過還不到1個月，實際上根本沒有任何具體的爭議案件出現，以西方國家來看，真正發生的爭議點，是在立法院行使調查權後，機關不給資料可能引起爭議的時候，再來提起行政訴訟或憲法訴訟才有道裡，現在都是憑空想像，立法院和監察院調查的方向是一致的嗎？立法院的調查本來就是監察院想要調查的方向嗎？現在總統府和監察院認為他們受到侵害，都是沒有任何具體的案件發生，都是再揣測、模擬有什麼損害發生。

被問到是否會接受憲法法庭作出的決議，翁曉玲表示，如果憲法法庭吹毛求疵認為哪些部分有問題，「那我們就再修法就是」。但她也要呼籲賴總統，既然尊重憲法法庭的裁判，如果這些條文沒問題，也希望賴總統遵守決定，依據法律去執行。

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