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立院會期結束 賴清德致謝黨團：團結作戰、守護憲政

民進黨17日舉行中常會，發言人吳崢會後轉述主席賴清德會中發言。（記者劉信德攝）

民進黨17日舉行中常會，發言人吳崢會後轉述主席賴清德會中發言。（記者劉信德攝）

2024/07/17 16:58

〔記者陳昀／台北報導〕立法院第一會期昨天結束，民進黨主席賴清德下午在中常會表示，感謝立法院黨團不畏困難、團結作戰，守護憲政，為國家發展持續努力，通過多項攸關民眾權益的立法，讓下一代能安心成長的「兒童及少年性剝削防制條例」及保障國人財產安全的「打詐新四法」也完成修法，盼朝野共同努力推展各項社會發展和國家進步的重要議題。

民進黨發言人吳崢轉述，賴清德會中表示，第11屆立法院第一會期結束，感謝立法院民進黨團這段時間的努力，大家不畏困難、團結作戰，守護憲政，為國家發展持續努力。賴也感謝行政團隊推動各項建設性政策，與立法院共同合作，在這個會期通過許多國人關心的法案；同時中央黨部，秘書長、發言人、政策會與各部門，也提供後勤支援。

賴清德指出，這會期通過的法案包含維護更多病人的權益、促進再生醫療產業的發展 「再生醫療法」和「再生醫療製劑條例」；為海洋及環境永續跨出歷史性一步的 「海洋保育法」；保障行人路權的 「行人交通安全設施條例」，都完成立法。讓下一代安心成長的 「兒童及少年性剝削防制條例」、及保障國人財產安全的「打詐新四法」，也完成修法，社會發展和國家進步的重要議題，未來，也需要朝野共同來努力。

此外，民進黨中常會今也通過第21屆第一次全代會大會議程草案，賴清德表示，週日將舉行全代會，民進黨秘書長林右昌已帶領中央黨部完成各項準備工作，這次全代會將進行黨職改選，透過公平、民主的競爭，為黨選出優秀的人才，希望全體黨公職都能夠積極參與，讓全代會圓滿成功。

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