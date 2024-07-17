陳亭妃辦「妃熊厲害」Logo設計賽 冠軍得主出爐
2024/07/17 12:16
〔記者蔡文居／台南報導〕立委陳亭妃公開徵求Logo設計圖檔，舉辦「妃熊厲害，台南第一Logo設計比賽」活動，共有13位參賽者投稿，第一名施緁安以1306按讚數榮獲冠軍。
陳亭妃今天特地選在立法院會期結束之後，舉辦頒獎儀式，頒發獎金1萬元給冠軍得主，同時贈送台南當季農特產品「芒果」禮盒給所有參賽者，除了親自表達感謝也順道推廣台南農產品。
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陳亭妃日前舉辦「妃熊厲害，台南第一」的Logo設計比賽活動，徵求各界設計高手以「妃熊厲害，台南第一」為主題，融合「妃妃姐姐」與泰迪熊的意象，進行Logo設計，比賽一共有13位參賽者投稿，後續並以貼文形式置放於「陳亭妃」Facebook社群平台的粉絲專頁進行網路投票。
榮獲第一名的施緁安，是一名來自北部的上班族，以1306按讚數在激烈競爭中出線。
陳亭妃表示，感謝大家用實質方式參與，讓妃妃姐姐、泰迪熊跨界聯名行銷的合作盛事，有大家共同的陪伴。政治不只是政治，政治也能溫暖與療癒，全新的Logo設計，讓人感受到簡潔與力量又帶一點神祕感，期待未來陪伴妃妃姐姐與泰迪熊，出現在生活中各個角落。