北市幼兒園性侵案 許淑華、徐巧芯臉書上互嗆

國民黨立委徐巧芯與台北市議員許淑華在臉書上互嗆。（取自許淑華臉書）

2024/07/16 23:46

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻超過20名女童，檢警甚至在電腦查扣600多部性影像，震驚各界；沒想到國民黨立委徐巧芯與台北市議員許淑華在臉書上互嗆，許淑華質疑徐巧芯開協調會的時間點，並質疑怎會找園方一起開？徐巧芯則反嗆這幾年許淑華都沒理此案，許淑華則再度重申，當年沒有收到家長陳情，她也質疑，若徐巧芯有認真處理，事情還會演變這樣嗎？後續還會有如此多的受害者嗎？

許淑華今發臉書質疑，性侵幼兒嫌犯已遭羈押，為什麼徐巧芯還開協調會，而不是直接給予家長法律協助？她這兩天真的非常非常難過，2022年7月7日事發時，沒有收到性侵事件幼兒園家長的陳情，沒辦法第一時間介入事件、監督市府，身為民代沒有保護孩子，很愧疚自責，當時若家長找她，一定第一個時間開記者會，譴責教育局不作為，給予家長法律協助，而不是協調會。

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許淑華表示，徐巧芯主張在2023年8月有召開協調會，但當時嫌犯7月已遭檢方羈押，在那個時間點召開協調會完全不合理，從徐巧芯提供給媒體的開會通知單來看，出席者疑似包含園方、陳情家長及教育局，民代召開協調會是為了凝聚多方共識，找到解決方法，而這個案件，早已進入司法程序，如果要幫助家長，應該是安排法律協助，怎麼是找園方來協調會呢？

許淑華批評，還是徐巧芯根本不是在協助家長，而是在家長的傷口上撒鹽？可能讓加害者園方，和受害著家屬再次接觸，就結果來說不但拖延了外界得知事件的時間，也可能對受害者造成二次傷害，這種行政單位重大疏失的事件，身為民代，不該用協調方式溝通，而是應該馬上走教育局行政程序，用最快速度讓幼兒園廢園。

許淑華認為，徐巧芯根本不暸解陳情案件的流程及處理方法，徐巧芯說2023年6月嫌犯獲不起訴處分，所以這段期間行政單位不能動？事實是早在2023年3月1日《幼兒教育及照顧法》新規上路，就賦予行政單位可以「停職可能涉案正在調查」的嫌犯，該嫌犯是必須停職，而教育局怠惰導致他沒有真的停職，繼續在幼兒園內自由進出。

徐巧芯則留言批評，質疑許淑華在2023年就知道此事，8月16日跑去罵教育局，說為何要幫她開協調會，而不是一起協助本案，許凡事都以政治、利益著想，到處施壓，搞得基層公務員壓力很大，這件事後來也都有新聞，但許兩年間完全置之不理，連質詢都沒有，還好意思來指責努力協助家長與孩子的議員，她到了立法院還在繼續追此案，「妳實質上又做了什麼？」

許淑華則反擊，若徐巧芯委員真的有「認真」處理，事情還變成這樣嗎？還有後續這麼多受害者嗎？現在出事除了卸責還會幹嘛？這個留言截圖也非事實，真的不要再詐騙了！

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