綠委批收割法案還搞錯審查委員會 徐巧芯「認錯」這一點

徐巧芯自稱參與兒少性剝削法制定，挨批收割。（資料照）

2024/07/14 19:17

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徐巧芯自稱主導兒少性剝削法制定 綠委張雅琳狠打臉：收割第一名

黃捷、洪申翰批徐巧芯政治詐騙犯 收割法案還搞錯審查委員會

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黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕上週五（12日）立法院會三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例修正案」，國民黨立委徐巧芯在臉書上自稱是該修法主提案人。民進黨立委黃捷和洪申翰今天（14日）直批徐巧芯是政治詐騙犯，收割法案還搞錯審查委員會。對於被抓包連審查該案的委員會都說錯，徐巧芯今天坦承「這確實是我寫錯」，但她堅持自己就是主提案人的論述。

徐巧芯13日在臉書發文宣稱自己是上週五三讀通過兒少性剝削防制條例修法的主提案人，但綠委張雅琳同日打臉，直言徐巧芯完全沒有出席任何一場審查會議，收割倒是第一名。

徐巧芯的貼文下方也湧入大批網友痛批收割，但徐巧芯卻留言反嗆：「這不過是騙騙外行人的話而已，就像騙你這樣的人。因為我不是教育委員會的委員，立法院是委員中心主義，審查時以教育委員會的委員為主。這些法案雖然由我以及很多其他的同仁提案跟連署，但最後都是併案審查，並且大多交由政黨協商。」

她說，「所以我的意見表達除了在主題案當中也向黨團表達，希望有哪些部分能夠堅持住。就像是我不會去質疑為什麼其他人沒有來國防外交委員會討論陸海空軍懲罰法是不是就不在乎國防。而我自己委員會的法案審查是出席並有發言的，這些在國會公開頻道都能夠看到。」

對此，黃捷今天在臉書上表示，「徐巧芯，愛詐騙，收割法案也要騙。列兩點破解徐巧芯的話術：一、委員會中心主義不代表不能出席其他委員會，如果徐的邏輯成立，她又不是內政委員，跑來內政委員會咬人幹嘛？不關心兒少又愛收割，不要藉口一堆；二、兒少性剝削條例是在衛環委員會，不是教育委員會，兒少性剝削條例在衛環共3次質詢、2次審查，我每場都在，從沒看過徐，難怪連委員會都搞錯。」

洪申翰也發文，「徐巧芯，兒少性剝削防制條例的主管機關是衛福部，是在衛環委員會審查，根本不是教育委員會。你當了半年的立委，居然連這個都不知道，還敢第一時間出來收割，往自己臉上貼金。其實一個法案的修正通過，本來就是要集眾人的智慧，要不是你在法案通過後急著出來收割，其實別人也懶得去管你到底有沒有貢獻，或是做了什麼屁事。」

「還有，『委員會中心主義』的意思，根本不是只有那個委員會的委員才能參與審查，而是不分委員會的委員，只要你的提案或主張有專業、有價值，都能在委員會中好好的被討論跟審議，讓委員會中的審議跟辯證，成為議案處理最重要的機制。當然，徐巧芯根本一點都不care這些，她只想在立法院吹直笛、咬人、打人、拿旗子勒脖子、對小店家偷錄音、洩密、拿捲尺站崗、發監獄早餐、在主席台睡到四腳朝天，還有每天跑法院。你真的羞辱你的松信選民到極點了。」

此外，還有網友在Threads上指出，「本次提案，總共55案，而且大部分都是民進黨所提案，徐巧芯寫的好像他是主導者之一，就是在說謊，跟再生醫療法雙法國民黨收割一樣。徐巧芯的提案，在立法院議案查詢中顯示，並不在逕付二讀併案審查之列，仍在委員會審查中。因此，本次『通過』的法案，與徐巧芯一點關係都沒有，因為他的案子還在委員會躺著。」

被抓包連審查該案的委員會都說錯，徐巧芯今天坦承「這確實是我寫錯」。（圖翻攝自徐巧芯臉書）

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