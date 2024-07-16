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簡舒培轟幼兒園性侵案卸責 黃珊珊：從未督導教育局

前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊。（民眾黨團提供）

前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊。（民眾黨團提供）

2024/07/16 22:16

〔記者林哲遠／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子涉性侵女童。議員簡舒培今抨擊，北市府早在2022年7月接獲相關通報，負責督導教育局的時任副市長、民眾黨立委黃珊珊同年8月底離職，如今卻用一句離職就想卸責。對此，黃珊珊晚間在臉書發文表示，發現問題就要解決問題，不該只想把責任或髒水潑在別人身上，悲劇不該成為政治操作工具。

黃珊珊表示，有關台北市幼兒園案件，很多人都開始當偵探，也有人點名她，雖然對於這個人她一點都不想回應，因為自己從來沒有督導過教育局，相關幼兒園業務為教育局主管，也相信市府同仁都已經依法通報及後續處理。

黃珊珊說，她在2022年中離開市府，離職之前並未接獲該案通報或相關訊息，對這個案件完全沒有印象也不清楚，依照媒體報導，2022年的案件也經檢警調查證據不足而不起訴，而市府各單位依權責採分層負責，司法單位也依法調查，這些過程並沒有任何人吃案或隱匿，市府更不可能放水。

幼兒園狼師性侵女童，天人共憤，黃珊珊強調，政府接獲通報後也都依程序辦理，每一個孩子都是我們的寶貝，所以，今天在立法院也通過民眾黨的修法提案，將凌虐七歲以下未成年人的加害人加重其刑二分之一，以後，希望不要再有任何兒童受到傷害。

黃珊珊認為，悲劇發生，發現問題就要解決問題，而不應該只想把責任或髒水潑在別人身上，對於相關通報、查核系統的可能漏洞應該重新檢視為何漏接，檢調單位更要把性侵案件當成最嚴重的案件來查辦，蒐證過程要更嚴謹審慎，不可錯放。

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