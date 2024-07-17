為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

拜登、川普在槍擊案後同聲疾呼團結 黃暐瀚：盼台灣也有這天！

圖為川普和拜登今年6月27日同台辯論畫面。（法新社）

圖為川普和拜登今年6月27日同台辯論畫面。（法新社）

2024/07/17 00:25

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普近日在賓州一場造勢活動上遭遇槍擊未遂，現任總統拜登作為競爭對手，第一時間發聲慰問川普傷勢，並承諾提供一切資源保護川普；至於川普則改寫共和黨全國代表大會演說稿，將批評拜登的文字拿掉，公開感謝拜登慰問，表示2人之間的競爭可以更加文明。看到2人都呼籲此刻美國應該更加團結，資深媒體人黃暐瀚16日表達高度讚賞，並希望台灣能夠看齊。

黃暐瀚16日在臉書發文表示，「川普遭槍擊之後，美國總統拜登，立刻在白宮發表正式談話，慰問川普、譴責暴力、呼籲團結，並且承諾會給川普最高規格的維安保護。同時，川普也立即修改全代會的講稿，把原本要嚴詞批評對手（拜登）的用字全都刪掉，改成呼籲團結，不對暴力屈服。對內競爭（選舉互罵）、對外團結（國家優先），就是這個道理。」

他說：「這也是我在2年前裴洛西事件時，一再公開呼籲國人要團結的基調。我理解，台灣目前，好像還做不到。但我希望有一天！台澎金馬的兩千三百萬人，能認清現實，追求自由民主，對外團結一致。越是混亂，越要團結，希望有這天，希望這一天早日來到。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
槍口餘生 川普換稿急喊團結
2024/07/16 05:30

槍口餘生 川普換稿急喊團結
拜登呼籲美國民眾團結 會提供一切資源保護川普
2024/07/15 08:26

拜登呼籲美國民眾團結 會提供一切資源保護川普

蛋黃中的蛋黃 漢神巨蛋商圈輕豪宅夯
川普遇襲若發生在台灣會怎樣？ 呂秋遠超酸分析被上萬人讚爆！
2024/07/15 21:21

川普遇襲若發生在台灣會怎樣？ 呂秋遠超酸分析被上萬人讚爆！
首次受訪談川普槍擊案 美秘勤局長：責任由我承擔
2024/07/16 10:47

首次受訪談川普槍擊案 美秘勤局長：責任由我承擔
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播