拜登、川普在槍擊案後同聲疾呼團結 黃暐瀚：盼台灣也有這天！

圖為川普和拜登今年6月27日同台辯論畫面。（法新社）

2024/07/17 00:25

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普近日在賓州一場造勢活動上遭遇槍擊未遂，現任總統拜登作為競爭對手，第一時間發聲慰問川普傷勢，並承諾提供一切資源保護川普；至於川普則改寫共和黨全國代表大會演說稿，將批評拜登的文字拿掉，公開感謝拜登慰問，表示2人之間的競爭可以更加文明。看到2人都呼籲此刻美國應該更加團結，資深媒體人黃暐瀚16日表達高度讚賞，並希望台灣能夠看齊。

黃暐瀚16日在臉書發文表示，「川普遭槍擊之後，美國總統拜登，立刻在白宮發表正式談話，慰問川普、譴責暴力、呼籲團結，並且承諾會給川普最高規格的維安保護。同時，川普也立即修改全代會的講稿，把原本要嚴詞批評對手（拜登）的用字全都刪掉，改成呼籲團結，不對暴力屈服。對內競爭（選舉互罵）、對外團結（國家優先），就是這個道理。」

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他說：「這也是我在2年前裴洛西事件時，一再公開呼籲國人要團結的基調。我理解，台灣目前，好像還做不到。但我希望有一天！台澎金馬的兩千三百萬人，能認清現實，追求自由民主，對外團結一致。越是混亂，越要團結，希望有這天，希望這一天早日來到。」

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