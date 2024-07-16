槍口餘生 川普換稿急喊團結

川普在受訪時透露，槍擊案讓他決定改寫共和黨全國代表大會演說稿，將側重團結，而非批評現任總統拜登。（法新社）

2024/07/16 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普十三日在賓州造勢場合遭槍擊，所幸傷勢無礙。他十四日接受「華盛頓觀察家報」訪問時，透露槍擊案讓他決定改寫共和黨全國代表大會演說稿，將側重團結而非批評對手、現任總統拜登。他強調，如果沒有發生槍擊事件，原本的演說將會是「最令人難以置信的演說之一」，但現在將是一場「完全不同的演說」。

川普振臂慰選民「美國會繼續前進」

川普描述事發經過，表示當時他正轉身看著顯示各種造勢演講資料的螢幕，才幸運躲過一劫。他也解釋在被秘勤局人員帶下台時，突然振臂高呼，是要讓全世界知道他安然無恙，「美國會繼續前進」。

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拜登致電慰問 兩人間的對話「氣氛良好」

拜登第一時間譴責槍枝暴力，致電慰問川普。對此，川普表示非常感謝拜登來電，表示兩人之間的競選活動可以更加文明。在這通電話之前，拜登和川普已多年沒有直接交談。美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士報導，兩人的對話「氣氛良好」，「簡短且充滿尊重」。白宮資深官員也以類似描述形容這通電話，但拒絕透露更多細節。

傷勢無礙的川普，仍按原訂計畫前往威斯康辛州密爾瓦基，參加十五日登場的共和黨全代會。他在私人飛機上接受「紐約郵報」（New York Post）訪問時說：「我本不該出現在這裡，應該已經死了。」政治新聞媒體Politico報導，包括共和黨籍聯邦眾議院議長強生等共和黨要員，以及全美多處大型教會的牧師，都將川普躲過槍擊的奇蹟歸功於上帝，或將川普描繪為「天選之人」，以強化他是總統人選的必然選擇。

拜登籲國人冷靜 走出封閉的同溫層

十四日晚間，拜登在白宮橢圓形辦公室針對川普遇刺一事發表談話，呼籲分裂的美國人民團結一致，並譴責暗殺川普的企圖。他表示，政治熱情可以高漲，但絕對不能訴諸暴力，並強調「這個國家的政治言論已經變得非常激烈，是時候冷靜下來了」。

拜登指出，政治應該透過投票解決分歧，不應成為殺戮戰場，並承諾將持續為民主與法治發聲。這是拜登自二○二一年上任以來，第三度在橢圓形辦公室發表全國演說。拜登當天上午與副總統賀錦麗聽取聯邦調查局（FBI）等針對槍擊案提出的簡報，呼籲美國民眾團結，強調將提供一切資源確保川普人身安全。

拜登同時也說，「我們需要走出只聽取同溫層意見的封閉狀態，否則假消息會更猖獗，外國勢力會更容易利用這些分歧煽動我們，從而塑造符合他們利益的結果」。

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