接見瓜地馬拉國會議長 賴清德：台灣最堅實友邦

統賴清德今接見瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）時表示，瓜地馬拉是台灣的堅實友邦，共享自由、民主等普世價值，也都是熱愛和平的國家。（總統府提供）

2024/07/16 20:50

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今接見瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）時表示，瓜地馬拉是台灣的堅實友邦，共享自由、民主等普世價值，也都是熱愛和平的國家，感謝瓜國國會多年來持續以通過決議文等方式，支持台灣的國際參與；羅慕斯也將瓜國國會5月通過的「支持台灣參與國際組織」決議文親自遞交給總統，紀念台瓜之間堅定的友誼。

賴清德表示，瓜地馬拉是台灣的堅實友邦，不僅共享自由、民主等普世價值，也都是熱愛和平的國家，瓜地馬拉國會多年來，持續以通過決議文等方式，支持台灣的國際參與；羅慕斯今年1月上任議長後首次出訪就到台灣，他要向議長及國會友人表達最誠摯的感謝。羅慕斯曾任瓜地馬拉刑事警察局副局長、警政署長等政府要職，為人民打拚的經驗豐富，相信瓜地馬拉國會定能繼續引領國家繁榮發展，創造人民更多福祉。

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賴清德期待，透過羅慕斯及所有訪賓的支持，台灣和瓜地馬拉在各領域都能夠深化交流合作，持續提升邦誼，今年台灣已陸續組團前往瓜地馬拉採購和考察，成員包括紡織、咖啡、海鮮以及循環經濟業者，共同發掘合作機會，台灣高鐵今年也開始販售瓜地馬拉高地小農咖啡，讓更多台灣人民可以認識瓜地馬拉的高品質咖啡。賴說，堅信台灣和瓜地馬拉會在成長的道路上持續攜手前進，只要兩國齊心協力，就沒有克服不了的困難。

羅慕斯表示，瓜國對台灣成功發展的經驗至感欽佩，台灣強化瓜國社會在教育、衛生、科技及經貿領域等各方面能力，也向瓜國提供經濟合作，幫助瓜國社會、經濟及政治等領域的繁榮發展，相信此行他們將能體驗台灣文化，並充分感受雙方友誼和台灣人的熱情與好客，見證台灣在社會和經濟領域等方面的發展與成長。

羅慕斯強調，瓜地馬拉非常珍惜與台灣政府跟人民之間的合作。在教育議題上，台灣無私地提供協助；在醫衛議題上，台灣也在瓜國面臨困難時伸出援手，瓜國極為推崇台灣在醫療科技的進步和發展，因此今年5月瓜國國會批准決議，肯定台灣致力於衛生領域的發展，今年也致函「世界衛生組織」（WHO）秘書處，支持台灣以觀察員身分參加第77屆「世界衛生大會」（WHA）及世界衛生組織的各項會議、機制和活動，為台灣和全世界人類健康做出貢獻。

羅慕斯指出，在基礎建設方面，台灣支持瓜國建造促進國家發展的道路工程，有策略地將公路系統與港口連結，為瓜國經濟發展及各產業生產力貢獻良多。在農業發展方面，台灣多年來支持瓜國加強農業技術能力，協助農民提升咖啡、木瓜及竹子等作物的種植。台灣政府和人民無時無刻都與瓜地馬拉同在，特別在瓜國遭受天然災害、Covid-19疫情肆虐，以及不勝枚舉的緊急危難時刻，兄弟友邦台灣都及時且無條件地伸出援手。

羅慕斯提到，台灣對瓜地馬拉提供無數嘉惠瓜國人民的合作計畫，因此，他要代表瓜國最高民意機構，重申台灣與瓜地馬拉兩國友誼忠誠友好，合作關係不斷，互惠互利的邦誼歷久彌堅。瓜地馬拉人民和政府將永遠感謝台灣人民與政府，瓜國國會此行要重申他們的承諾，台灣永遠在他們心中最重要的位置，台瓜友誼長存。

最後，羅慕斯議長代表瓜地馬拉共和國國會，將其5月通過的支持台灣參與國際組織決議文，親自遞交給總統，紀念台瓜之間堅定的友誼。

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