瓜地馬拉國會議長明訪台 外交部：彰顯瓜國不分朝野對我國堅定支持

外交部表示，瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）應我國政府邀請，於明（15）日至19日率團來台訪問。（資料照）

2024/07/14 16:03

〔記者黃靖媗／台北報導〕瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）應我國政府邀請，於明（15）日至19日率團來台訪問。外交部表示，總統賴清德將親自接見訪團，外交部長林佳龍也將設宴款待訪團，訪團也將拜會立法院、衛福部、警政署等單位。

訪團成員包括瓜地馬拉國會主席團第二副議長阿梅斯基塔（César Amézquita）、第一秘書長芭絲（Karina Paz）、執政種子運動黨總召集人沙納布利雅（José Sanabria）等跨黨派國會議員及國會禮賓處處長阿布雷斯（Víctor Alburez），外交部表達誠摯歡迎。

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外交部表示，此行是羅慕斯今年1月就任以來首次出訪，隨行的3位國會議員分屬不同政黨，此次連袂訪台彰顯瓜地馬拉國會不分朝野對我國的堅定支持。

外交部表示，為展現我國對羅慕斯議長一行蒞訪的重視，總統賴清德將親自接見並與訪團就兩國共同關切議題進行交流；羅慕斯議長在台期間也將接受外交部長林佳龍款宴，並拜會立法院、衛生福利部、內政部警政署及財團法人國際合作發展基金會，另將參訪台北市警察局勤務指揮中心、台北101大樓、體驗台北捷運，以及赴訪台南市參觀南部科學園區等我國經建文化設施。

外交部表示，我國與瓜地馬拉共和國邦誼篤睦友好，瓜國政府及國會積極支持台灣國際參與，羅慕斯議長於今年5月代表瓜國國會簽署支持我國參與「世界衛生大會」（WHA）的決議。

外交部指出，台瓜兩國長期以來在公衛醫療、基礎建設、高等教育及農業技術交流等領域密切合作且成效卓著，深獲瓜國朝野及民眾肯定與感謝。

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