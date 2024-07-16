林佳龍設宴款待 羅慕斯遞交瓜國國會支持我國參與國際組織決議文

瓜地馬拉國會議長羅慕斯（右）向外交部長林佳龍（左）遞交瓜國國會支持我國參與國際組織的決議文。（外交部提供）

2024/07/16 13:02

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍於昨（15）日晚間設宴歡迎瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）一行。羅慕斯於會中向林佳龍遞交瓜國國會支持我國參與國際組織的決議文，強調瓜國國會將持續堅定支持台灣的國際參與。

與會者包含瓜地馬拉駐台大使巴迪亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）、內政部政務次長董建宏、衛生福利部政務次長呂建德、中華電信股份有限公司總經理林昭陽及財團法人台灣智庫執行長呂曜志等重要產官學各界賓客與宴，雙方就台瓜雙邊經貿交流與數位科技等領域產業合作充分交換意見。

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林佳龍致詞強調，台瓜兩國邦誼篤實堅定，雙方在公衛醫療、基礎建設、農業科技及人才培育等領域的合作成效卓著，未來我國將持續配合瓜國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）施政要項推動兩國合作，另將借助我國經濟起飛經驗協助瓜國邁向繁榮，將兩國政府間的友誼透過產業合作及投資進一步扎根民間，以增進兩國人民福祉。

羅慕斯則感謝我國政府精心安排各項訪問行程，並強調兩國長達90年的深厚邦誼是建立在民主、自由及尊重人權的共享價值上，感謝我國長年在各項領域對瓜國提供的協助，期待未來雙方在醫衛、科技及基礎建設等項目持續深化合作。

羅慕斯也向林佳龍遞交瓜國國會支持我國參與國際組織的決議文，強調瓜國國會將持續堅定支持台灣的國際參與，深信台瓜兩國以傳統友誼作為基礎，能共同攜手邁向繁榮及發展。

外交部長林佳龍昨（15）日晚間設宴歡迎瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯一行。（外交部提供）

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