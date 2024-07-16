傅崐萁：花東快12年完成 續推環島高鐵讓台灣成2小時生活圈

國民黨團總召傅崐萁表示以12年為期程完成興建花東快，未來他會持續推動環島高鐵及國道六號東延，讓台灣成為兩個小時的生活共同圈。（記者塗建榮攝）

2024/07/16 14:41

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨團總召傅崐萁今天表示，今（16）日立法院院會在朝野共同合作、攜手達成共識之下，做出403災後重建及花東快主決議，以12年為期程完成興建花東快；傅也說，未來他會持續推動環島高鐵及國道六號東延，讓台灣成為兩個小時的生活共同圈。

傅崐萁表示，過去鋪天蓋地、不實謠言來攻擊2兆錢坑，但國道六號東延從台中到花蓮只要1小時路程，環島高鐵讓國人成為2個小時生活圈，這兩案未來都會成為BOT案，政府零出資，讓國內外企業都可以來投資，「絕對沒有所謂的2兆錢坑」。

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傅崐萁指出，花東常常是台灣天災地變的第一線，這次0403大地震造成花東地方非常嚴重的創傷，甚至比2018年的0206大地震造成更大的災害，影響整個花東地區，尤其在花蓮災民就有5000多人，1949戶紅、黃單，災民嗷嗷待哺急需各界共同的支持，經過三黨協議後均達成共識，對於災後重建不能再等。

傅崐萁強調，災後重建迫切需要中央跟地方的攜手進行，盡速完成所有的重建工作讓災民不再無家可歸，提供一個能安定生活的家，還有災區善後的工作以及地方產業的振興，避免造成系統性的風暴，讓地方觀光產業能夠全面復甦，因此絕對需要中央各部會跟花蓮縣政府同心協力，使得地方產業能夠重新的振興。

針對「花東快」在立院作出決議，傅崐萁表示，這幾10年來後山的人民用血淚及悲劇在進出花東，這次403大地震光是花蓮地區就有8次封山，蘇花公路柔腸寸斷，前往花蓮的鐵路出軌兩次，造成所有的人都沒有辦法進出花蓮，導致花蓮成為一個孤島。

傅崐萁強調，讓一個中華民國的國民能夠安全回家是國家最基本的承諾，雖然花蓮人只有32萬，但是每年進出往來花蓮的人次高達1300萬，這些都是來自於全國跟全世界的人，「花東快」是所有中華民國國民共同來使用。

傅崐萁再次強調，今日要特別感謝大家能夠讓花東人民安全回家的路順利達成共識，從臺北銜接蘇花改再加上蘇花安，再到安全前往花蓮及台東的「花東快」，謝謝立法院各政黨大家同心協力，為台灣人民一起找出路，讓大家都能夠平安回家。

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