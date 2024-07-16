國防大學隱匿未報使用中製品 國防部：已依法適懲承辦人員

國防大學隱匿未報使用中製品，軍備局工營處處長黃建勝少將表示，國防大學已依陸海空軍懲罰法對相關承辦人員予以適懲。（記者陳逸寬攝）

2024/07/16 14:56

〔記者吳哲宇／台北報導〕民眾黨立委黃國昌近日爆料國防大學謊報先行拆除中國資通產品，以致於國防部認為國防大學並未使用。對此軍備局工營處處長黃建勝少將表示，國防大學已依陸海空軍懲罰法對相關承辦人員予以適懲。

國防部今日召開「深偽（Deepfake）技術簡介及國防應用樣態及國軍預防熱傷害應處作為」例行記者會，媒體詢問，傳出國防大學有隱匿上報中製品情事，現在徹查進度為何？軍備局工營處處長黃建勝少將表示，7月10日黃國昌委員質詢當天，國防部立刻則請國防大學查調，其國防大學承辦的工程官在7月1日就查獲有中製路由器及資料處理器，並在2日立即要求廠商拆除，但該工程官並未把事實向上級回報，國防大學已依陸海空軍懲罰法對相關承辦人員予以適懲。

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全軍24案使用中製品 其中4案路由器及資料處理器

媒體詢問中國製行車紀錄器及光電設備查處進度，軍備局工營處處長黃建勝少將回應，目前已召開4次全軍檢討會，全軍158個案場，有24案使用中製品。其中23案使用中製變流器、4案使用中製路由器及資料處理器。有關廠商使用中製品，後續違約究責，依契約規定及精神，已邀集業管聯參和故聘律師研議。未來違失態樣處製面向，使用中製路由器及資料處理器，經審認有網路資料傳輸功能，已違反國軍資通管理作業要求，違約事實明確且涉資安疑慮，未來最重可終止契約；使用中製變流器部分，經審認是屬電流轉換，不具資料傳輸功能，依契約未來採限期改善，否則將終止契約。

通次室資安暨網戰整備處副處長張克勤上校說明，行車紀錄器內部有記憶卡，該記憶卡符合國軍資訊資產管理作業規定，並已全面清查停止使用，記憶卡絕對沒有中製成分；目前已清查萬餘部行車紀錄器，中製品有800餘部，有80餘部無法判斷產地，皆禁止使用、下架銷毀。

陸勤部參謀長劉青勳少將補充，這些800餘部行車紀錄器換購，是依後勤部預算購買，後續不足部分，會請本部、各軍種司令部申請。

媒體另外詢問，國防大學理工學院傳出有5位軍職教授符合報退條件，並在上半年提出退伍申請，但至今尚未核准。國防大學理工學院院長崔怡楓少將表示，目前經國家培育、取得博士學位的高科技人才，有5位軍職教授申請退伍，學校考量到高科技人才培育的不易、目前師資不足，正在予以慰留。本於為國留才初衷，也妥適說明期望能繼續為國培育英才。目前他們正依規定實施退伍作業，並無特地阻攔。

國防部召開「深偽技術簡介及國防應用樣態」記者會，舉例示範深偽技術偽造衛星地圖。（記者陳逸寬攝）

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