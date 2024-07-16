立院本會期最後一天 台灣公民陣線列9大爭議案籲藍白立委鬆手

16日是立法院本會期最一次院會，台灣公民陣線執委賴中強（左）、經濟民主連合副秘書長許冠澤（中）、台灣公民陣線新北工作隊副隊長羅宜（右）上午在立法院外舉行 「懸崖勒馬，立委鬆手」記者會，向社會各界說明這九大爭議法案的問題，希望透過社會各界的討論與關注，讓藍白立委縮手，不要胡亂通過這九項爭議法案。（記者廖振輝攝）

2024/07/16 11:25

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院本屆會期將在今（16）日結束，朝野力拼在本日院會中完成法案大清倉，其中不乏有部分爭議法案。台灣公民陣線上午召開記者會羅列九大爭議法案，包含花東快條例、電業法49條修正案、不對等開放觀光等議案，要求藍白立委鬆手，切勿強制表決闖關，並預告今日將在線上直播節目中持續關注其動向。

台灣公民陣線執委賴中強表示，今天立法院清倉所要通過的法案至少有九項具有重大爭議，呼籲藍白二黨鬆手，切勿強制表決闖關。他列舉，「NCC組織法修正草案」、讓立法院原有NCC委員「同意權」外、再染指行政院的「提名權」，無論是黃國昌的公視董事模式，或國民黨的刪除「新委員未產生、舊委員可延任」的過度條款，配合立院無理杯葛NCC同意權審查，均將導致NCC正常運作癱瘓。

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賴中強續指，「電業法第四十九條修正草案」電價調整要國會同意，嚴重破壞憲法權力分立，讓電價制定更偏離專業與成本，由廣大納稅人補貼用電大戶大企業，顯不公平；「新住民權益保障法草案」中配比照外配條款，架空「兩岸人民關係條例」對中國的特殊管制規範，第四十六案「恢復中國觀光」直接呼應中國文化旅遊部所提出的統戰訴求，2案皆嚴重忽視中國威脅。

賴中強進一步說，「403震災重建條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」嚴重破壞環境生態並創造政府巨大財政缺口。前者，要排除區域計畫法、都市計畫法、國家公園法、環境影響評估法、水土保持法及其他相關法規之限制，要讓政府承擔受災戶借款餘額卻不承受產權，要讓災區銀行承受魚塭農地可取得政府八成補助，然後套利出售；後者，不顧環評程序與施工複雜，要限期十年完成。

賴中強補出，「全民健康保險法修正草案」取消健保總額支付制、「警察人員人事條例修正草案」、「證券交易法第十四條修正草案」等3案均屬重大社會制座雙草但嚴重缺乏社會討論，倉促立法，必然天下大亂，無法執行。

經濟民主連合副秘書長許冠澤表示，昨日為「公民陣線國會頻道」直播節目首次放送，節目名稱就是「今天不集會，青鳥線上來相會」。一個成熱的民主社會，國會三黨與賴政府應該高度重視公民社會經由長期關注、審慎思辨，所發出的聲音，而非只有在成干上萬的自主公民不辭暴雨及烈日集結，才能喚醒政治人物的關注。

許冠澤預告，未來他們會以實體集會搭配國會頻道線上發聲的模式，持續監督立法委員的言行。雖然這次是線上集結，但他們的監督力道不減，呼籲立委勿心存儀倖而應懸崖勒馬，否則，強行通過九大爭議法案的立委，將會被台灣公民陣線列為落選運動的優先打擊對象。

許冠澤進一步說明，台灣公民陣線今日也將與立法院院會同一時間進行直播，將於12時30分、16時30分、19時、20時、21時等五個時段，安排立法院院會最新狀況說明，報導立法院最新議事進度，並評論相關法案與表決結果。節目並預計於19時30分、20時30分、21時30分線上討論青鳥運動的下一步。

台灣公民陣線新北工作隊副隊長羅宜表示，今日節目將同步推出「九大爭議法案憤怒值票選活動」，要將民眾對九大爭議法案的關注、憂心與憤怒轉化為可量化的指標，讓立法委員知所警惕。觀眾可針對法案內容的荒腔走板程度、自身關注程度，進行投票，票選出群眾最感到憤怒的法案。

羅宜指出，將群眾的憤怒量化成指標，更加顯示出藍白政客的失職。要是萬人上街都無法使藍白政客感到羞恥，那麼就將群眾的情緒白紙黑字地具體出來，成為藍白立法委員甩不掉的標籤。他強調，台灣公民陣線非常重視群眾的心聲，在看見群眾的憤怒值統計後，也將持續行動，根據群眾所回應的訊息，調整後續監督倡議工作，持續為監督藍白立委，推動落選運動。

台灣公民陣線上午召開記者會羅列九大爭議法案包含，花東快條例、「電業法49條修正案」、不對等開放觀光等議案，要求藍白立委鬆手，切勿強制表決闖關。（記者林哲遠攝）

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