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選罷法「連署加嚴」藍白聯手逕付二讀 民團：歷史將記下黃國昌醜態

藍白陣營稍早將「公職人員選舉罷免法」罷免連署加嚴草案逕付二讀，台灣公民陣線今（12）日下午臨時召開記者會，表態全力捍衛罷免權，將推動落選運動。（記者李文馨攝）

藍白陣營稍早將「公職人員選舉罷免法」罷免連署加嚴草案逕付二讀，台灣公民陣線今（12）日下午臨時召開記者會，表態全力捍衛罷免權，將推動落選運動。（記者李文馨攝）

2024/07/12 15:51

〔記者李文馨／台北報導〕藍白陣營稍早將「公職人員選舉罷免法」罷免連署加嚴草案逕付二讀。民團今（12）日下午臨時召開記者會，譴責民眾黨團總召黃國昌過去極力反對罷免連署附身分證，如今自甘墮落為國民黨背書，「歷史必將記下黃國昌的醜態」；台灣公民陣線執委賴中強則表示，他們將效法韓國推動立委、議員落選運動。

經濟民主連合副秘書長許冠澤表示，本屆立委就職還未滿一年，國民黨就提案調高罷免門檻，意圖沒收人民罷免權，7月4日委員會審查前夕已有上千群眾集結立院抗議，不過藍營以併審吳秉叡提案「罷免連署應提供身分證發證日期」為由，實則是要推動「罷免連署應提供身分證影本」，刁難罷免連署程序。

許冠澤批評，國民黨提案內容2週內一變再變，把修法當兒戲，在輿論沸騰之下竟還將草案逕付二讀，再次跳過委員會實質審查，簡直無法無天。他譴責，自栩新政治的民眾黨面對中國國民黨的濫權竟甘願配合，更諷刺的是黨團總召黃國昌過去極力反對罷免連署附身分證，如今自甘墮落為中國國民黨背書，歷史必將記下黃國昌的醜態。

台灣公民陣線新北工作隊副隊長羅宜則說，經討論過後決定今晚不會召集集會，他們了解台灣公民的憂心與憤怒，同時也知道經過2個月的密集動員與集會行動，志工、幹部都已疲憊，因此選擇將今日的力氣保留下來，在法案進入協商冷凍期後，亦即1個月後，以更大的力氣，全力阻止沒收人民罷免權的法案在立法院二讀會、三讀會通過。

賴中強：效法韓國推動立委、議員落選運動

台灣公民陣線執委賴中強表示，民團將全力捍衛人民罷免權，全力阻止「雲林張家」許宇甄與花蓮王傅崐萁的提案在立法院通過。賴中強指出，韓國公民團體2000年所發動的落選運動，點名86名不適任的國會議員候選人，最後有59人因此落選，並進而促成4年後韓國保守國會結構的改變。

賴中強強調，他們將根據藍白立委的提案、表決紀錄、配合中共統戰及其他不當言行紀錄，在「全國八區，督藍委」的基礎上，調配人力、物力，決定落選運動優先打擊的立委及其樁腳議員的名單，並抵制其同派系的縣市長候選人。

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