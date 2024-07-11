批NCC組織法修正草案違憲！民團警告：若國民黨硬闖將集結抗議

台灣公民陣線今（11）日召開線上記者會警告，中國國民黨切勿將「NCC組織法修正草案」列為12日或16日院會議程。（台灣公民陣線提供）

2024/07/11 11:21

〔記者林哲遠／台北報導〕本屆立法院第一會期將在16日畫上句點，台灣公民陣線今（11）日召開線上記者會警告，中國國民黨切勿將「NCC組織法修正草案」列為12日或16日院會議程，他們已預先申請12、14、15日濟南路與青島東路路權以及16日青島東路與凱道路權，國民黨若要排案闖關，將擇期集結抗議奉陪。

台灣公民陣線執委賴中強表示，NCC四名委員任期即將屆滿，行政院早已提出提名名單咨請立法院同意，此時修改人選產生方式，形同考生已進考場，再來修改考試規則，甚至報名規則。他質疑，如此提案的政治意圖明顯，變相未經審查直接否決行政院人事提名案，中國國民黨以修法提案當作政治對抗手段，令人不齒。

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賴中強進一步說，以國會席次政黨比例方式決定NCC委員的組成，或以國會席次政黨比例決定「NCC委員審查會」組成，已被司法院大法官第613號解釋宣告違憲，國民黨卻執意重蹈覆轍，是明顯破壞權力分立的違憲行為。再者，此議案在委員會審查時，並沒有真正進行審議處理，審查結論為，所有條文「均保留，送院會處理」，全然是國民黨總召傅崐萁沒收委員會民主討論功能的惡劣作風。

台灣公民陣線新北工作隊副隊長羅宜警告，國民黨切勿將「NCC組織法修正草案」列為7月12日或16日院會議程，台灣公民陣線已預先申請7月12、14、15日的濟南路與青島東路路權，並申請7月16日的青島東路與凱道路權，中國國民黨若要排案闖關，台灣公民陣線將集結抗議奉陪。

羅宜強調，若國民黨要讓台灣公民在這個夏天疲於奔命，他們就要讓國民黨立委知道人民的怒火有多大。

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