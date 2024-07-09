罷免要身分證影本？ 民團：舊石器時代爛方法

藍白推動修法，要求罷免連署須附身分證正反面影本，民間團體昨批評此舉恐讓民眾個資外流給詐騙集團。（記者謝君臨攝）

2024/07/09 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨、民眾黨推動修正「公職人員選舉罷免法」，要求罷免連署須附身分證正反面影本。台灣公民陣線等民間團體昨於立法院外舉行記者會，批評國民黨視人民意見如糞土，並指這是「舊石器時代的爛方法」，恐讓民眾個資外流給詐騙集團；經查詢司法判決系統，有逾二萬筆詐欺案判決是以身分證影本為之，藍白「左手打詐，右手助長詐騙，豈非自相矛盾？」

個資恐外流給詐騙集團

台灣公民陣線執委賴中強指出，罷免連署須影印身分證，就是刁難罷免、助長詐騙。經檢索查詢司法院判決書系統的刑事案件，其中共同出現「詐欺」與「身分證影本」的判決筆數就高達二萬一○七九筆；藍白還要強推與人民身家財產為敵、助長詐欺的提案？

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他說，行政院二○一九年曾提案要求公投連署附身分證影本，當年立院法制局評估報告就指出「提案人須附上聯絡電話、身分證正反面影本，實益有限，卻增加個資外洩之虞」、「這些資料在傳送過程中，難保不會外洩，也可能讓有心提案者裹足不前，而有阻礙公民投票之弊。」最後立院並未通過這項提案。

賴中強重申，要加強查核防堵冒名連署的方法很多，美國是把連署名單公布，台灣公民陣線則主張，由戶政事務所建檔後開放本人查詢是否遭冒名，「藍白提案要求『罷免連署須附身分證影本』根本是舊石器時代的爛方法。」

他也批評，內政委員會無黨籍召委高金素梅以原住民投票權益包裝排案，是暗渡陳倉，要修的話應連「總統副總統選舉罷免法」一起修。

藍白聲稱，要求「罷免連署須附身分證正反面影本」，是讓連署更嚴謹。立院民進黨團副幹事長洪申翰怒批：「假的！」強調此舉最終只有兩個結果，一是讓罷免連署成為個資外洩和詐騙集團的天堂；另一是民眾怕個資外洩和被詐騙，不敢參與連署，讓罷免死於連署階段。這還是在閹割公民權。

洪申翰也諷刺說，當然也不能排除民眾黨主席柯文哲、國民黨立委徐巧芯已經被票選為「本身愛詐騙」的冠、亞軍，所以「藍白真的把自己當作詐騙集團的立場來修法？」

時代力量黨主席王婉諭昨出席民團記者會時表示，國民黨這樣排案，有三個不應該：不應把原民投票權益和高度爭議的罷免門檻議題並置，犧牲原民權益；不該破壞召委排案權力、踐踏專業；想提高罷免門檻就好好排案討論，不要遮掩不敢面對民意檢驗。

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