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民眾黨怨被抹紅 林俊憲列「偷渡中配條款」時序：早就紅通通了！

民眾黨15日怨新住民法提案被民進黨抹紅，林俊憲整理「偷渡中配條款」時序，怒轟「抹什麼紅？早就滿臉紅通通了啦！」（資料照）

民眾黨15日怨新住民法提案被民進黨抹紅，林俊憲整理「偷渡中配條款」時序，怒轟「抹什麼紅？早就滿臉紅通通了啦！」（資料照）

2024/07/16 00:35

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院本月12日朝野協商《新住民權益保障法》，民眾黨立委麥玉珍被抓包提出之修正動議「偷渡中配條款」，沒想到民眾黨團15日大動作召開記者會痛批綠營「抹紅」，宣布撤簽12日的協商結論。對此，民進黨立委林俊憲週一怒轟：「抹什麼紅？早就滿臉紅通通了啦！」

民眾黨立法院黨團15日召開記者會怨提案都被民進黨團「抹紅」，宣布撤簽上週五針對《新住民權益保障法》的協商結論。對此，林俊憲在臉書發文表示，「拜託你們，偷渡中配年限條款也演得好一點行不行？一定要條列式打臉嗎？今天早上民眾黨團大動作開記者會，說他們在《新住民基本法》裡偷渡中配縮短年限條款是『被抹紅』。不用講這麼多啦，我們時間序拉出來看，不就很清楚了嗎？」

他指出，「這次爭議條文在於『政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施需一律平等』的條款。但很奇怪，這段在民眾黨3月提出的首版草案裡，並沒有出現。那麼，這段文字是哪來的呢？」

林俊憲說，「原來是6月提出的國民黨邱鎮軍版草案，而且直接在說明欄裡寫明，所謂『行政措施平等』就是縮短中配年限，演都不演，講實話，連國民黨都比民眾黨誠實。接著到了7月，上週五院會，民眾黨的修正動議就突然出現了邱鎮軍版條文，也就是今天記者會上他們自己畫重點的部分。」

最後林俊憲再簡要整理時序，「3月，民眾黨草案沒有中配年限條款。6月，國民黨在草案裡偷渡。7月，民眾黨修正動議突然就一字不改的加進來了。」他忍不住怒轟：「人家都講明了，這條就是要偷渡中配年限，你還照搬，抹什麼紅？早就滿臉紅通通了啦！」

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