批綠委抹紅民眾黨善意！ 柯文哲：深深刺痛新住民的心

民眾黨主席柯文哲今日在臉書發文表示，幫助新住民同胞爭取應有權益的道路上，白委麥玉珍不會孤立無援，他堅信每一位不同出生的台灣人都能享有同等權利與自由。（柯文哲臉書）

2024/07/15 21:02

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院朝野黨團上週協商新住民專法，確定名稱為「新住民權益保障法」，但民眾黨立委麥玉珍在會中提出的修正動議，被綠營質疑是偷渡中配取得身分證相關程序。民眾黨團今早宣布撤簽該法協商結論。民眾黨主席柯文哲晚間批評，民進黨立委藉機製造衝突，用抗中保台搭配造謠抹紅，傷害了民眾黨的善意、深深刺痛新住民的心。

柯文哲在臉書發文表示，台灣是個移民社會，多元族群讓台灣有更強的生命力。他認為只要住在台灣、認同台灣、喜歡台灣，就是台灣人，台灣人應該彼此尊重、包容，平等對待。政府更該推動政策，改善新住民權益不平等的問題。

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柯文哲指出，去年選舉期間，總統賴清德曾表示「謝謝新住民朋友，願意成為台灣的一份子」，也承諾會努力將台灣打造成友善包容、多元平權的美好社會。結果選上總統，卻擱置了照顧60萬新住民的承諾。

柯文哲說，民眾黨來自越南的新住民立委麥玉珍提出「新住民基本法草案」，主張政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等，民進黨立委卻藉機製造衝突，用抗中保台搭配造謠抹紅，扭曲民眾黨是要縮短中配入籍年限。事實上，基本法為原則的宣示，希望促進族群平等、協助新住民融入台灣，民眾黨團版本根本沒有提到縮短入籍年限，中配入籍仍受「兩岸關係人民條例」、「港澳人民關係條例」所管。

柯文哲提到，上周五新住民專法黨團協商後，民進黨也有共識還留下合照，結果隔了一晚，發現有可以煽動對立的機會，就立刻背後插刀。這一刀除了傷害民眾黨的善意，更是深深刺痛新住民的心。他不禁想到行政院在2020年發布的「兩公約第三次國家報告」，也提到過「中籍配偶取得身分證年限調整為與外籍配偶一致，已擬具修正草案」，民進黨自己推動立法，就是接軌國際、人權進步。如今民眾黨為新住民爭權益，也沒談到中配入籍年限，卻要被造謠是賣台？

柯文哲強調，幫助新住民同胞爭取應有權益的道路上，麥玉珍不會孤立無援，他堅信每一位不同出生的台灣人，都能享有同等權利與自由，這是台灣團結的基礎。

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