民眾黨撤簽新住民專法協商結論 民進黨批暗助國民黨、共產黨

立法院民進黨團今舉行「替國安補破網」記者會。左起：黨團副幹事長洪申翰、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、立委沈伯洋。（記者謝君臨攝）

2024/07/15 12:20

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民眾黨團稱提案被民進黨團「抹紅」，宣布撤簽12日針對「新住民權益保障法」的協商結論。對此，民進黨團開記者會回擊，黨團副幹事長林楚茵表示，民眾黨提案明著幫新住民，但其中包含65%的中配，其所提修正動議和國民黨立委邱鎮軍的草案文字一模一樣，協助國民黨、共產黨讓中配取得我國身分證年限6年變4年借屍還魂，根本是扎扎實實的「小藍」。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民眾黨翻桌不認帳，稱民進黨「抹紅」他們，當天民眾黨立委麥玉珍所提之修正動議，大家看到為之譁然，條文寫明「政府對不同國籍或地區新住民一律平等」，企圖以基本法凌駕兩岸人民關係條例對於中配的管制，「對於國安疑慮，你們當天也不敢堅持，為何這週就要撕毀協商結論？」

請繼續往下閱讀...

吳思瑤強調，立委任一提案，都要受到社會檢視，敢提案就要敢負責、承擔，民眾黨今天除大動作要撤簽，恐怕也將退出下午的協商，「民眾黨要成為打詐法案無法通過的罪人嗎？不要為了遂行政治目的，拖延重要議案的立法。」

民進黨團書記長莊瑞雄直言，民眾黨團大動作開記者會，起因為「玻璃心」，認為幹事長發言讓他們聽起來不舒服，但政黨之間的攻防本就是稀鬆平常。對於民眾黨質疑，為何不能有「新住民基本法」，他提醒，新住民不是一個民族，當天協商包括立法院長韓國瑜、秘書長周萬來都認為，權益保障法是比較可行的。

莊瑞雄認為，當天協商氣氛理性，和今天氣氛不同，是否涉及民眾黨內路線分歧爭議，而將內部壓力轉嫁到外部來，各黨內部問題要自己解決。他也坦言，民眾黨提案涉及國安問題，任何外配要歸化台灣必須放棄國籍，但因兩岸特殊關係，中配沒有這樣的問題，才有兩岸人民關係條例的規定。

民進黨立委沈伯洋說，法的位階由低至高，是從命令、規則、法律，基本法再高一點，最高是憲法，但民眾黨的位階和我們想得不一樣，最低的是憲法，再高一點是他們所提的法律，再往上可能是吳思瑤的臉書貼文，任何法律提案協商後簽字，不滿吳的貼文就可以撤，最高的則是民眾黨團總召黃國昌的直播。這也是彼此一直沒有共識、無法聚焦的原因。

「齊頭式的平等，這件事會影響國安。」對於民眾黨指控「抹紅」，沈伯洋說，第一，其提案確實對中國開後門，因為中國是敵國；第二，若非如此，就是其法律不好，一直提出有漏洞的法律，事實擺在眼前。

民進黨團副幹事長洪申翰指出，麥玉珍假提案之名，敲破國安破口，快速縮短中配拿到我國身分證的年限，卻說不出道理和論述。對於民眾黨說麥是「新住民之母」，洪則痛批：「請不要這樣羞辱新住民，這是對新住民最大的傷害。」

民進黨立院黨團召開「民進黨為國安補破網！民眾黨做賊心虛？見笑轉生氣？」記者會。右為黨團幹事長吳思瑤，左為副幹事長洪申翰。（記者王藝菘攝）

國民黨立委邱鎮軍所提的「新住民基本法草案」（見圖），其中明確提到新住民取得身分證年限不應不同。（記者謝君臨翻攝）

民眾黨團所提「新住民基本法草案」的修正動議（見圖），文字內容與國民黨立委邱鎮軍所提草案一模一樣。（記者謝君臨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法