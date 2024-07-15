民眾黨撤簽結論、拒下午黨團協商 洪孟楷：綠營快道歉

立法院國民黨團書記長洪孟凱。（資料照，記者朱沛雄攝）

2024/07/15 11:43

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院朝野黨團上週協商新住民專法，綠營質疑民眾黨立委麥玉珍會中提出的修正動議，是偷渡中配福利，想縮短中配入籍年限、甚至立法後位階提高將不受「兩岸關係人民條例」規範，民眾黨團今日宣布撤簽協商結論，更揚言不出席下午朝野協商。對此，國民黨團書記長洪孟楷受訪表示，民進黨不要「贏筊又贏話」，應該先誠摯跟麥玉珍道歉，下午兩點半的協商才能往下走。

洪孟楷指出，民進黨不要「贏筊又贏話」，還原事實真相，上週五在朝野協商時，新住民基本法或新住民權益保障法，其實在第九屆就已經提出來，當時不分朝野立委，第九屆、十屆都希望能夠通過，本屆在內政委員會「新住民基本法」也都已經有兩次協商，但沒有達成共識，上週五已經推進到最後一關。

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洪孟楷表示，當時民眾黨有提修正動議，當時有看直播的話，民眾黨從頭到尾已經非常明顯是不堅持的，民進黨與大家都達成共識，而且還有大合照，包括立法院長韓國瑜、內政部長劉世芳，都非常感謝，包括國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘，民眾黨立委麥玉珍、吳春城、黃珊珊，都在照片裡面。

洪孟楷說，結果協商完成後，又在臉書上攻擊，變成大家沒有互信基礎，雖然說國民黨團在這件事情裡面是沒有被波及，但還是要強調，執政黨團如果說每次協商完畢後，再用臉書、側翼去攻擊，破壞互信基礎，那當初簽這個是什麼意思？「人前手牽手，人後下毒手，不就是這樣的意思？」

洪孟楷強調，新住民權益保障法，既然通過三黨的協商共識，也都有誠意希望給新住民最大保護，就應該「照拚照走」。既然先惹事的民進黨團事出必有因，民進黨應該先誠摯跟麥玉珍道歉，如果能夠道歉，今天下午兩點半的協商才能往下走，否則還有很多法案都需要三黨協商，不要說現在執政黨上週五跟週一通過執政黨想要的法案後，就想置之不理，這絕對不是民主的常態。

洪孟楷提到，上週五協商時，三黨團幹部已經在韓國瑜見證下，簽下君子協議，三黨團都承諾在這會期用民主方式來做表決，大家都承諾不會去杯葛阻撓議事的進行，就是好好坐下來做民主的表決，協商過程中一定有討論都是好事，明天院會最後一天，也希望各黨秉於理念跟訴求，做成少數服從多數，多數尊重少數的民主結果。

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