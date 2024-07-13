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麥玉珍偷渡縮短中配入籍年限 吳思瑤：覺得心裡發毛

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2024/07/13 16:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院朝野黨團12日協商「新住民基本法、新住民權益保障法」草案，民眾黨立委麥玉珍提出的修正動議，主張政府對新住民的行政措施如身分證等，應予以平等。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，所幸，民進黨在朝野協商中踢爆這樣的意圖，強力反對，擋下了！麥玉珍的提案，讓她心裡覺得發毛！

吳思瑤在臉書PO文表示，這個會期一開始，國民黨發動要將陸配入籍年限6年縮為4年，要修《兩岸人民關係條例》，當時社會群起反制，還有醫師發動連署，在民意沸騰下，國民黨暫時收手，會期末，換民眾黨出手了。假照顧新住民之名，要偷渡「縮短陸配入籍年限」之實，這次，不修《兩岸條例》，改由制定《新住民基本法》下手。

吳思瑤指出，民進黨主張訂定《新住民權益保障法》，是作用法，才能直接產生實質法律效力，快而有效保障新住民權益，藍白卻一直堅持要《新住民基本法》，麥玉珍更提出「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」的條文。

吳思瑤續指，新住民包括一般外配、港澳&陸配，其中陸配高達65%，民眾黨要透過更高位階的《新住民基本法》，讓陸配穿上新住民的身分外衣，凌駕取代《兩岸條例》對陸配的管制規定，麥玉珍的提案大剌剌觸動最敏感的國安神經，就是陸配也可以因此適用外配的規定，入籍年限由六年改四年！

吳思瑤分析，不只如此，民眾黨在《新住民基本法》明定要成立「新住民委員會」，將成為以陸籍身分人士（依據新住民人口比例組成）主導的政府單位，跟「陸委會」平起平坐，如果通過，台灣對陸籍人士的法律秩序都將被破壞，爾後陸配的權利義務，陸委會就管不到了，從法制面、組織面、再到預算面一舉攻破，假照顧新住民之名，行分裂國家之實？轉了個彎，但殊途同歸。

吳思瑤直言，藍白分裂國家的意圖，永遠在蠢蠢欲動，所幸，民進黨在朝野協商中踢爆這樣的意圖，強力反對，擋下了！昨天社群上出現「麥玉珍與統促黨」的討論，她無從證實，但從麥玉珍的提案，她確實心裡覺得發毛！

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