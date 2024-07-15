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黃國昌樂見赴中禁團令立即解除 卓冠廷：整天幫中國還怪人家抹紅

民進黨發言人、新北市議員卓冠廷。（資料照）

民進黨發言人、新北市議員卓冠廷。（資料照）

2024/07/15 17:51

相關新聞請見：國民黨提案「立即解除赴中禁團令」 黃國昌：樂觀其成！

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（15日）立法院召開朝野協商，討論的其中一案為國民黨團今年5月逕付二讀的「立即解除赴中禁團令」，民眾黨團總召黃國昌表示樂見其成。對此，民進黨新北市議員卓冠廷跳出來怒轟，民眾黨「戲很多」，整天做些站在中國立場滅台灣氣燄的事，然後再回頭哭大家都在抹紅自己！

針對國民黨提案「立即解除禁止人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」，黃國昌今天宣稱促進兩岸對等、友善的進行民間往來，民眾黨樂見其成。他還批民進黨政府整天在兩岸製造對立、在自家抓所謂「中共同路人」，這種態度虛要檢討反省，大家都想保護台灣民主自由法治，但不是像民進黨這樣麥卡錫主義式的搞鬥爭。

對此，卓冠廷在Threads上怒轟：「又在講笑話！黃國昌說『促進兩岸能夠對等、友善的進行民間交流，一向是民眾黨團所樂見』，請問單方面要台灣開放組團赴中，卻無視中國對台旅遊禁令，是對等友善嗎？」

他還提起民眾黨團今天上午召開記者會痛批民進黨總是用抹紅方式扭曲民眾黨一事狠酸：「民眾黨最近戲真的很多，老是喜歡幹一些站在中國立場滅滅台灣氣焰的事，再回頭過來哭人家抹紅你！」

由 @ktcho_0410 發佈
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