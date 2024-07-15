國民黨提案「立即解除赴中禁團令」 黃國昌：樂觀其成！

針對國民黨提案立刻解除赴中禁團令」，黃國昌表示民眾黨樂觀其成。（資料照）

2024/07/15 17:05

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕交通部觀光署今年再次宣布禁止組團赴中國旅遊，讓國民黨和部份旅遊業者跳腳。今天（15日）立法院召開朝野協商，其中一案為國民黨團提出的「立即解除赴中禁團令」。針對該案，民眾黨團總召黃國昌表示他們樂觀其成。

綜合媒體報導，台灣去年8月宣布開放兩岸觀光客相互參訪，但中方卻遲遲未對中客團赴台觀光放行做出決定，加上片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全等惡意舉措，我國交通部觀光署今年2月宣布停止招攬赴中旅行團客，但今年3到5月底已招攬成團的部分仍可出團，禁團令6月1日起正式上路。

請繼續往下閱讀...

而國民黨5月提案「立即解除禁止人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」，建請立法院會做成決議，該案當月就逕付二讀，交付黨團協商。而今天黨團協商討論的其中一案，就是藍營提案的立即解除赴中禁團令。

對此，黃國昌今天宣稱，促進兩岸對等、友善的進行民間往來，民眾黨樂見其成。黃國昌說，他過去就曾公開請教赴中禁團令的法律依據為何？《兩岸人民關係條例》的哪一條是禁團令的法源依據？結果交通部、陸委會「硬擠出」一條根本不能用的《發展觀光條例》當依據，真是貽笑大方。

黃國昌認為，兩岸觀光這方面，政府應該扮演積極角色，但政府現在把兩岸局勢搞得如此緊張，甚至把衝突對立帶到國內，在自家找敵人、抓中共同路人，感覺就像回到黨團時代大家口口聲聲喊的「小心匪諜在你身邊」，這種不健康又不負責任的態度必須要重新檢討反省。他還說，大家都想護台灣民主自由法治，但不是像民進黨這樣「麥卡錫主義」式的製造對立、搞清算、搞鬥爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法