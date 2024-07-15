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週刊爆俞大㵢花800萬公帑買奢華家具 外交部報告駁斥：僅139萬

駐美代表俞大㵢被爆料花費800萬公帑購買奢華家具，立法院外交及國防委員會6月底請外交部2週內送交調查報告，報告今（15）日下午送抵立院。報告指出駐館職務宿舍實際購置費支出為新台幣139萬4882元。（資料照）

駐美代表俞大㵢被爆料花費800萬公帑購買奢華家具，立法院外交及國防委員會6月底請外交部2週內送交調查報告，報告今（15）日下午送抵立院。報告指出駐館職務宿舍實際購置費支出為新台幣139萬4882元。（資料照）

2024/07/15 15:00

〔記者黃靖媗／台北報導〕駐美代表俞大㵢被爆料花費800萬公帑購買奢華家具，立法院外交及國防委員會6月底請外交部2週內送交調查報告，報告今（15）日下午送抵立院。報告指出，駐館職務宿舍實際購置費支出為新台幣139萬4882元，並無報導所稱高達新台幣800萬元之花費。

外交部調查報告指出，週刊爆料的96萬元沙發組，實際支出為42萬元；週刊爆料稱2張皆25萬元的床，實際為1萬8000元；週刊稱13萬元的藍芽音響，實際支出為1台辦公室用2.6萬元、1台職務宿舍用4.5萬元；週刊稱22萬元的咖啡機，實際支出為1台雙橡園用4.6萬元、1台職務宿舍用8.1萬元。總計支出為42919.44美元，以32.5匯率計算，約為新台幣139萬4882元。

外交部表示，為加強外館購置費支用管控，已檢討研訂「駐外館處雜項設備購置費支用原則」，以改進相關採購程序並作為外館採購的依循規範，分別就「外館申請」及「本部審核」兩部分，透過「比價機制」及「分層核定」，加強橫向與縱向的經費支用管控機制。

針對俞大㵢夫人不當使用公務車，更有對外交基層人員使喚、霸凌情事的指控，調查報告指出，俞大㵢自今年2月起著手進行職務宿舍安頓與整修工作，美處為修繕房屋、汰換老舊、破損或需採購之家具或產品，經報准外交部獲撥相關款項，以期能盡早發揮職務宿舍接待因相關限制無法前往雙橡園之美國重要官員及友好國家使節等功能，為加速達成目標，俞大㵢夫人基於善意並在俞的授意下，曾與美處人員共赴商店選購公務用品，並無週刊報導要求同仁開車並陪同進行私人採購之事。

外交部表示，為避免外界誤解或再遭扭曲，爾後美處職務宿舍相關之公務採購，均將由承辦同仁全權負責。

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