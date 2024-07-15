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首頁　>　政治

港資承辦「台北安全對話」個資將洩中共？ 國防院：不實臆測

國防安全研究院。（資料照）

國防安全研究院。（資料照）

2024/07/15 14:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網路媒體《台灣好報》報導稱，國防部智庫國防安全研究院將於9月舉辦的「2024台北安全對話」國際論壇，該活動交由疑似港資的「zakx.hk」公司承辦，且幕後股東是中資及中共官方，所有與會者護照、個資等，將被傳送到北京中南海和解放軍手中。國防院今日發聲明駁斥，網媒《台灣好報》對該院辦理「2024台北安全對話」一事，報導內容諸多不實臆測。

「2024台北安全對話」國際論壇，今年會議主題將以探討「中國威脅及台海風險」為主。舉辦費用除由國防部出資，陸委會也會補助經費，往年常會邀請國際知名國安顧問、智庫領袖、卸任官員來台與會。

國防院表示，該院辦理「2024台北安全對話」國際論壇涉及的勞務採購項目，悉依《政府採購法》規定，將經公開招標程序辦理，並初步經詢價訪商，以利採購計畫規模的推估，並利瞭解會議場地狀況，以為整體評估，目前尚未進入公告招標程序，更未與任何廠商約定委辦。

國防院駁斥，報導稱該院與疑似香港公司合作云云，更屬不實。企盼媒體報導前妥為查證，以免為不實訊息誤導，該院做為擔當國際安全交流主要智庫，未來將繼續依循相關法規、嚴謹態度籌辦國際交流活動。

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