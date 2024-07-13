「反濫權、護民主」龍潭場 王義川籲鄭文燦好好面對官司

民進黨今舉行「反濫權、護民主」龍潭場宣講。（記者黃政嘉攝）

2024/07/13 14:14

〔記者黃政嘉／桃園報導〕民進黨「反濫權、護民主」宣講活動龍潭場今早宣講，現場200個座位幾乎坐滿，民進黨政策會執行長王義川、桃園市黨部主委黃傅淑香攜手綠委、議員先後上台和龍潭鄉親說明藍白國會擴權亂象，對於鄭文燦官司案，王義川籲他好好面對，黃傅淑香請民眾和民進黨一起團結努力，共同守護台灣民主價值。

市議員張肇良主辦宣講會，今早9點50在龍祥市民活動中心舉行，包括前立委湯蕙禎、立委林月琴，以及市議員魏筠、劉仁照、黃瓊慧都到場和龍潭鄉親逗陣「反濫權、護民主」。

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王義川宣講提到，前市長鄭文燦官司在身，但是民主這條路，民進黨不會因為這件事就被打倒，民進黨從無黨拚到有黨，一路走來風風雨雨，爭取言論自由這條路，民進黨不會改變，也不會退縮，請鄭文燦好好面對，好好解釋，不過鄭文燦8年留下來的建設發展，都讓桃園值得驕傲，一個這麼認真的市長，總不能因為有一、兩件案子，就被抹煞過去的努力。

王義川表示，鄭文燦官司案一發生，民進黨在第一時間就宣布只要羈押就停權3年，管你有沒有罪，這就是態度。國民黨不是，宜蘭縣長林姿妙涉貪案到現在都沒事，不公平，即使不甘願，我們還是要相信司法，各位做事情都會有分寸，「你看徐巧芯，把人家關在裡面吃的早餐拿來發臉書貼文，做人不要太過分」。

黃傅淑香表示，現在立法院大亂，而且亂無章法，秀了最低的下線，從電視上看到這樣亂象，大家都心知肚明，行政院擴權覆議案沒有過，憲法法庭釋憲，黃國昌、翁曉玲、吳宗憲來回辯論時，大家心知肚明，國民黨擴權法案根本站不住腳，這樣子的惡法老百姓不能接受，一定要站出來，讓大家了解，他們這樣癱瘓政府行政效能，我們要做賴清德政府的後盾，也要給桃園市黨部做後盾，一起翻轉2026桃園地方選舉。

黃傅淑香說，稍早提到鄭文燦，「我心裡在想，我們現在在逆風前行，不過沒關係，我們勇敢向前行，大家站出來，展現人民的力量，來守護我們台灣的民主價值，自6月接任桃園市黨部主委以來，沒有一天在休息，請在場的好朋友，跟民進黨一起團結努力，一定要殺出一條血路」。

前立委、民進黨桃園市黨部執行委員湯蕙禎提到，這幾天盪到谷底，因為前桃園市長鄭文燦把桃園建設到脫胎換骨，桃園的進步我們看在眼裡、放在心裡，我們難道沒感覺嗎？相信各位也一樣，民進黨就是希望好好照顧台灣，傅崐萁、黃國昌在國會擾亂台灣，自己現在滿70歲了，還是一定要跟他們拚，看誰氣長，看誰身體好，未來每個週三會持續在桃園進行反濫權護民主街頭宣講。

立委林月琴與市議員張肇良、魏筠分別就藍白兩黨阻擋綠委提案、藍白強推選罷法逕付二讀提高罷免難度、以及離島建設條例等狀況，向民眾宣講藍白濫權對民主發展造成傷害；黃瓊慧舉近日的台北幼兒園性侵案，該修的法案藍白不修，去修國會擴權法、提高罷免門檻；抱病宣講的劉仁照說，藍白不是為民生在努力，而是為了自己利益在擴權。綠委、議員共同呼籲鄉親民眾回去一個一個跟親友說明立院亂象，共同反濫權、護民主，為台灣努力。

民進黨政策會執行長王義川宣講，籲鄭文燦好好面對官司。（記者黃政嘉攝）

桃園市黨部主委黃傅淑香請民眾和民進黨一起團結努力。（記者黃政嘉攝）

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