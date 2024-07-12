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選罷法逕付二讀 國民黨團：未提高罷免門檻是補正漏洞

立法院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

立法院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2024/07/12 18:54

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團今天在立法院院會針對國民黨立委傅崐萁、許宇甄「公職人員選舉罷免法」提案提議逕付二讀，國民黨團公開呼籲，期盼朝野回歸理性討論，速修選罷法，拒絕造假連署、死人連署、抄人連署製造社會不安及對立；國民黨團強調，此次提案並未提高罷免門檻，皆是補正罷免制度之漏洞。

國民黨團表示，今日院會是迫於無奈，只能將選罷法連署制度補正相關提案逕付二讀，起因為民進黨團全體委員二度以暴力手段，入侵內政委員會會議室，霸佔主席台，更以暴力手段攻擊在野黨立委，阻撓公開討論，没收理性審查，今日逕付二讀只是期盼朝野可以回歸理性討論，完善選罷制度。

國民黨團強調，傅崐萁及許宇甄的二項提案，皆是補正罷免制度之漏洞，修法內容為罷免連署時比照總統、副總統候選人連署，「提供連署人身分證正反面影本及發證日期」，以杜絕少數特定有心人士之大量抄寫、死人連署、拿名冊抄寫個資等行為，減損罷免提案之正當性，「此次提案並未提高罷免門檻，國民黨團再次公開提案以昭公信」。

國民黨團表示，選罷法二項補正罷免制度的提案，本日逕付二讀即進入一個月協商冷凍期，期盼民進黨政府及立院黨團回歸理性，於未來協商時放下政黨之私，勿企圖以罷免制度的缺漏進行不當的政治對立及動員，浪費社會及政府有限的資源及預算。

國民黨團呼籲中選會不要步入通傳會（NCC）主委陳耀祥的後塵淪為執政黨的東廠打手，更不要企圖將黑手深入罷免連署的查對工作，國民黨團會緊盯中選會的各項作為，正告中選會主委李進勇不要以身試法，也期盼立法院長韓國瑜儘速針對本案進行朝野黨團協商，讓選罷制度修法早日完成修法工作，以完善選罷制度。

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