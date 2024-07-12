藍白聯手「選罷法」逕付二讀 黃捷：藍白該修正的是自己的立場

立法院院會12日掀表決大戰，藍白聯手將選罷法部分條文修正草案成功逕付二讀，由國民黨團召集協商。民進黨立委於議場前高舉標語，抗議藍白沒收民權。（記者羅沛德攝）

2024/07/12 15:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白陣營稍早將「公職人員選舉罷免法」罷免連署加嚴草案逕付二讀。民進黨立委黃捷表示，剛剛國民黨和民眾黨一起聯手，將罷免連署需檢附身份證影本的修正案，跳過委員會程序直接逕付二讀，提高罷免困難度，沒收罷免權。

黃捷在臉書PO文表示，剛剛國民黨和民眾黨一起聯手，將罷免連署需檢附身份證影本的修正案，跳過委員會程序直接逕付二讀，提高罷免困難度，沒收罷免權，國民黨口口聲聲說要處理連署造假的問題。但近年的罷免案件的連署錯假率，高閔琳49％、陳致中46％、林昶佐29％、黃捷27％、陳柏惟18％、黃國昌16％，更離譜的是高閔琳連署補件有7成是假。

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黃捷指出，所以只要國民黨不要再造假，就可以解決問題，根本不需要修法，10年前黃國昌說：「有一批立委，剛選上第一件事，或許預知到接下來他會做很可怕的事，所以他提案讓罷免程序變得更複雜，要求每一個提議人、聯署人把身分證正反面影本交出來，讓你直接行使民權的路更困難」。

黃捷續指，現在也有一批立委，要讓大家直接行使民權的路更困難，藍白聯手強推國會擴權引爆民怨，前天憲法法庭暫時處分準備程序，藍白也無力為自己的法案辯護，藍白該修正的是自己的立場，而不是修選罷法。

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