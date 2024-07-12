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藍白挾席次優勢「鳥籠選罷法」逕付二讀 綠抗議「沒收民權」

立法院院會12日掀表決大戰，藍白聯手將選罷法部分條文修正草案成功逕付二讀，由國民黨團召集協商。藍、綠立委在議場前高舉表語各自表達。（記者羅沛德攝）

立法院院會12日掀表決大戰，藍白聯手將選罷法部分條文修正草案成功逕付二讀，由國民黨團召集協商。藍、綠立委在議場前高舉表語各自表達。（記者羅沛德攝）

2024/07/12 15:22

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院院會今（12）日上演表決大戰，國民黨團提議將黨團總召傅崐萁和國民黨立委許宇甄所提，主張罷免連署附身分證影本的「選罷法修正草案」逕付二讀，民進黨團則提議退回程序委員會。藍白兩黨挾席次優勢，成功將該案逕付二讀、由國民黨團召集協商；民進黨立委則在議場高喊「反對鳥籠罷免、反對沒收民權」表達抗議。

傅崐萁擬具「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」，草案案由說明，近年罷免案出現多起冒名偽造提議、連署書情事，顯見出現有心人士持大量個人資料假冒提議連署，且隱含的假冒份數恐為死亡連署的數倍以上，雖然經戶政系統查對雖可刪除亡者連署的畸形連署書，但卻無法比對查核未死亡的冒名連署的狀況。

另據許宇甄所提草案，明定罷免連署需附國民身分證影本，以避免假冒事件，若利用他人個人資料連署，處5年以下有期徒刑、拘役或處新台幣100萬元以下罰鍰。傅崐萁的草案版本則增訂，罷免連署需附身分證正反影本，並填具發證日期，選委會查核時應刪除沒附影本、沒填發證日的連署人。

對於上述兩案，民進黨團皆表達反對、提議退回程序委員會；國民黨團則提議逕付二讀。經表決，藍白兩黨立委以席次優勢，順利逕付二讀。

朝野立委在議場內亦響起口號戰，民進黨立委高呼「反對鳥籠罷免、反對沒收民權、反對逕付二讀」；國民黨立委則喊話「支持吳秉叡」。此外，吳秉叡原提出「選罷法修正草案」主張罷免案連署須附身分證發證日期，於今日院會報告事項提案撤回，在野黨立委皆未表達異議，讓吳成功撤回。

民進黨立委於議場前高舉標語，抗議藍白沒收民權。（記者羅沛德攝）

民進黨立委於議場前高舉標語，抗議藍白沒收民權。（記者羅沛德攝）

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