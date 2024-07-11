租屋全面實價登錄初審通過送協商 內政部：審慎評估效益和可行性

立法院內政委員會今（11）日初審通過國民黨團及藍委牛煦庭提出的「租賃住宅市場發展及管理條例部分條文草案」。（記者李文馨攝）

2024/07/11 20:35

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今（11）日初審通過國民黨團及藍委牛煦庭提出的「租賃住宅市場發展及管理條例部分條文草案」，主張租屋市場全面實價登錄，並增訂檢舉獎金機制，該案雖初審通過，但條文全數保留送協商。內政部長劉世芳表示，這對租賃雙方及整體租屋市場可能造成影響或衝擊；地政司長王成機也說，若強迫要代管業者實價登錄，恐引起業者的反彈。

內政部會後也發布新聞稿表示，業者若因此申報不實而受到裁罰，將可能導致房東不願委託代管業，使原已代管的租屋又陷入黑市，也不利租賃住宅服務產業的發展，建議仍需審慎評估修法效益和可行性。

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國民黨團提案修租賃專法，將「自行出租案件」納入實價登錄制度範圍，若出租人未依期限申報實價登錄，或登錄租金、面積資訊不實者，將處新台幣1萬元以下5萬元以上罰鍰，同時增訂檢舉制度；國民黨立委牛煦庭則主張將租賃住宅服務業提供的租賃資訊，由地方政府逕行辦理實價登錄。

劉世芳表示，內政部2022年曾邀集22個地方政府開會研商全面租賃實價登錄的議題，不過租約屬私權契約範疇，如果驟然推動全面實價登錄，對於租賃雙方及整體租屋市場仍可能造成影響或衝擊，並指若修法由地方政府全部逕行辦理實價登錄，恐造成租屋資訊混亂。

地政司長王成機說明，過去跟代管業者溝通時，由於租金在定型化契約中是選項，因此有少數業者拿不到房東及房客租金資訊，若強迫要實價登錄，恐引起業者的反彈；他也補充，一般宅的代管契約並不多，預估一年約3、4千件。

牛煦庭認為，雖一般宅的代管不多，但應趁衝擊小的時候建立好的、完善的遊戲規則，以免未來戶數更多時更難進行；他強調，修法是降低業者的工作難度跟負擔。經協商，朝野仍無法達共識，召委高金素梅宣布草案初審完竣，但條文全數保留，送朝野協商。

此外，為促進租屋市場透明，王成機也於會中承諾，針對租金補貼的資訊，內政部於6個月內會進行去識別化的統計分析，並公布不同區域、房型、屋源的資訊給社會大眾參考。

內政部：建議仍需審慎評估修法效益和可行性

對於修法將「代管」案件租金資訊直接登錄並公開，內政部會後重申，部分代管業者未必受房東委託代收租金，對於租金資訊也未必能實際掌握，如將其提供的租金資料直接登錄公開，需考量該租金資料的可參考性。

內政部指出，如果業者若因此申報不實而受到裁罰，也恐將引發爭議，甚且將可能導致房東不願委託代管業處理租屋事務，使原已代管的租屋又陷入黑市，也不利租賃住宅服務產業的發展，建議仍需審慎評估修法效益和可行性。

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